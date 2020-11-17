Война в Афганистане еще не закончена: НАТО и Пентагон хотят довести «бой до конца»

Главная » Последние новости » Новости мира » Война в Афганистане еще не закончена: НАТО и Пентагон хотят довести "бой до конца" Война в Афганистане еще не закончена: НАТО и Пентагон хотят довести "бой до конца"

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И. о. министра обороны США Кристофер Миллер сообщил, что война в Афганистане еще не закончена и необходимо довести "бой до конца"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с новым исполняющим обязанности министра обороны США Кристофером Миллером о планах альянса относительно Афганистана. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила, что Столтенберг в пятницу провел переговоры с Кристофером Миллером. «Ни один союзник по НАТО не хочет оставаться дольше, чем необходимо. В то же время мы хотим сохранить достигнутые успехи и гарантировать, что Афганистан никогда больше не станет убежищем для террористов, которые могут атаковать Соединенные Штаты или любого другого союзника по НАТО», — сказала Лунгеску.

«Прекращение войны требует компромисса и партнерства. Мы приняли вызов. Мы выложились на полную. А теперь пора домой», — сообщает Кристоферо Миллер. Миллер также отметил, что еще слишком рано отказываться от «войны, которую Аль-Каида принесла нашим берегам в 2001 году. Эта война еще не закончена. Мы находимся на грани победы над «Аль-Каидой» и ее сообщниками. Но мы должны избегать нашей прошлой стратегической ошибки, заключающейся в том, что мы не смогли довести бой до конца».

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