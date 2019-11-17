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Венеция готовится к очередному разрушительному наводнению

Главная » Последние новости » Новости мира » Венеция готовится к очередному разрушительному наводнению
 
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Сегодня в Венеции объявлен самый высокий уровень опасности. Город снова готовится к потопу.

Сегодня, 17 ноября, в послеобеденное время в Венеции ожидается очередное поднятие уровня воды. Эксперты прогнозируют, что она достигнет отметки 1,6 метра над уровнем моря. Добавим, что в прошлую ночь из-за прилива вода поднялась на метр, информирует enovosty.com/news.

В середине текущей недели уровень воды в Венеции поднялся до 1,87 метра. Это значение стало рекордным с 1966 года. 80% городской площади было затоплено. Вода немного спала в четверг, но в пятницу снова поднялась до 1,54 метра.

Местные власти пообещали пострадавшим местным жителям компенсацию в размере до 5 тыс. евро. Предприятиям же обещают возместить ущерб до 20 тыс. евро.

Генсек Министерства культуры Италии Сальво Натаси обеспокоена тем, что потоп может сильно повредить ценные мраморные полы, а также деревянные покрытия.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 531

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