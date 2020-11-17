General Dynamics построит для США подводные лодки класса Columbia
General Dynamics получила контракт стоимостью около 9,5 миллиардов долларов на подводные лодки класса Columbia.
В контракте предусмотрена возможность постройки и испытаний головного и второго кораблей SSBN 826 и SSBN 827 класса Columbia, а также сопутствующее проектное и инженерное сопровождение, информирует enovosty.com/news.
Эта модификация контракта на комплексную разработку продукта и процесса (IPPD) поддерживает начало строительства головного корабля (SSBN 826) в 2021 финансовом году, скоординированные закупки материалов и полное строительство ведомого корпуса (SSBN 827) в финансовом 2024 г.
Ожидается, что работы будут завершены к апрелю 2030 года.
Компания выиграла контракт на 9,5 миллиардов долларов около десяти дней назад.
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Подводная лодка класса Columbia
Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами класса Columbia станет самой большой подводной лодкой, когда-либо построенной Соединенными Штатами.
General Dynamics Electric Boat является генеральным подрядчиком по проектированию и постройке 12 подводных лодок, которые заменят стареющие подводные лодки с баллистическими ракетами класса Ohio. Их строительство началось в 2017 году на объекте компании в Квонсет-Пойнт, штат Род-Айленд. Окончательная сборка и испытания подлодок класса Columbia начнутся в 2024 году на верфи Electric Boat в Гротоне.
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Подводная лодка будет оснащена силовой установкой с электроприводом, включающей электродвигатель, приводящий в движение гребной винт лодки. Она будет использовать ядерный реактор для выработки электроэнергии, необходимой для питания электродвигателя. Подводная лодка сможет двигаться со скоростью 20 узлов (38 км/ч) и работать на глубине 250 метров.
Ожидается, что к 2026 году ВМФ будет покупать по одной Columbia в год.
Источник: Defenseworld