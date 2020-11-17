Американские военнослужащие защищают нефтяные месторождения в Сирии (ФОТО)

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Американские военнослужащие защищают нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии

Вооруженные силы США продолжают обеспечивать безопасность нефтяных месторождений в Сирии. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Нефтяные месторождения защищаются как от террористов ИГИЛ, так и от военных Башара Асада. Американские военнослужащие находятся в Сирии для поддержки миссии объединенной совместной оперативной группы «Операция «Внутренняя решимость» (CJTF-OIR).

В то же время Пентагон заявил, что США не получают прибыли от сирийской нефти, несмотря на отправку войск для защиты нефтяных месторождений. А доходы от нефти поступают Сирийским демократическим силам (SDF), которые являются ключевым союзником США в военной кампании против ИГИЛ.

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По словам официальных лиц США, цель состоит в том, чтобы дать SDF «возможность наращивать силы для борьбы с террористами ИГИЛ».