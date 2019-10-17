Враждебность Турции и американское предательство в Сирии создают новый кризис для курдов

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Спутниковые фото: новый взгляд на мир

Все фото »

Новости мира

17.10.2019 г.
22:00Враждебность Турции и американское предательство в Сирии создают новый кризис для курдов
21:35Россия хочет избежать наказания за преступления в международных вооруженных конфликтах- законопроект Путина
20:53В РФ подсудимые вскрыли себе вены и перерезали горло в суде
19:53В Китае строится первый полноразмерный авианосец
19:15The Washington Times: Европейские товаропроизводители оказались заложниками политической ссоры
18:1720 000 американских военнослужащих в Европе: В США раскрыли подробности предстоящих учений
16:42Associated Press: Китай призвал Вашингтон к быстрому прекращению торговой войны
Все новости мира

Аналитика

17.10.2019

Итоги дня: Цена коррупционера, школьные штрафы и выброшенное "мощное" письмо Трампа

Итоги дня: Цена коррупционера, школьные штрафы и выброшенное мощное письмо Трампа
Рада приняла законопроект о разоблачителях коррупции, бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского задержало НАБУ, а ЕСПЧ раскритиковал ...
16.10.2019

Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ

Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ
Требование Украины в Минске озадачило Кремль, глава правительства Алексей Гончарук прояснил ситуацию со своей научной степенью, а бойцы ВСУ сняли на ...
16.10.2019

Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 2

Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 2
После публикации первой части материала об открытии рынка с/х земель в Украине прошло совсем немного времени, но в этом вопросе появились новые данные ...

Последние новости

17.10.2019 г.
22:50 В электромобилях Tesla обнаружили серьезную неисправность: чем это грозит
22:35 Министр образования рассказала о ВНО-2019 в сельской местности, - результаты не радуют
22:25 Армия США готовится испытать оружие, способное стрелять на расстояние почти 2000 км
22:10 В Украине собираются усилить контроль над безопасностью на дорогах
22:00 Враждебность Турции и американское предательство в Сирии создают новый кризис для курдов
21:59 В парижском зоопарке свиньи научились копать землю палками
21:40 РФ увеличила время задержки украинских судов в Керченском проливе
21:35 Россия хочет избежать наказания за преступления в международных вооруженных конфликтах- законопроект Путина
21:26 ЕБРР ожидает рекордного притока инвестиций в Украину в этом году
21:13 В Польше пытаются спасти украинца, на которого упал самоубийца
20:53 В РФ подсудимые вскрыли себе вены и перерезали горло в суде
20:43 В Ватикане представили первые современные электронные четки (ФОТО)
20:19 В Днепре обстреляли Mercedes: водитель погиб на месте
19:53 В Китае строится первый полноразмерный авианосец
19:38 Шестилетняя украинка выиграла международный конкурс "Принцесса мира 2019"
19:15 The Washington Times: Европейские товаропроизводители оказались заложниками политической ссоры
18:59 Крышевание вырубки лесов времён Януковича остановлено, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
18:56 СБУ пресекла реализацию контрафактных сигарет
18:40 В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами (ФОТО)
18:33 НАЗК ждет полный апгрейд. Нынешнее руководство - не эффективно, - Галина Янченко (ВИДЕО)
18:17 20 000 американских военнослужащих в Европе: В США раскрыли подробности предстоящих учений
17:50 Закон об обличителях коррупции стал выполнением предвыборных обещаний президента, - Даниил Богатырев
17:45 В Украине наступят времена, когда не будет коррупции, - Дмитрий Разумков (ВИДЕО)
17:39 В Украине проведут проверку всех пенсионеров: подробности
17:17 В ВСУ вводят новые воинские звания, соответствующие стандартам НАТО
17:07 Сентябрь 2019 года признан самым теплым месяцем на Земле
16:57 В случае проведения реприватизации Украина может повторить судьбу Венесуэлы, – журналист
16:54 Закон об обличителях коррупции - клондайк для силовиков, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
16:42 Associated Press: Китай призвал Вашингтон к быстрому прекращению торговой войны
16:34 В Киеве посреди осени расцвели сакуры
16:32 Как украинцы смогут бороться с коррупцией по-новому
16:19 Определен самый влиятельный человек в Голливуде
16:13 В Украине создали рейтинг корпоративной устойчивости компаний
15:59 Мы получили закон о стукачах, а не о обличителях коррупции в Украине, - Сергей Власенко (ВИДЕО)
15:52 Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины
15:31 Reuters: Британия заключила с ЕС соглашение по Brexit
15:09 ЕБА обеспокоена нарушениями при рассмотрении законопроектов по энергетике
15:03 Российские истребители СУ-30МК2V в очередной раз подвели ВВС Венесуэлы, - Злой Одессит
14:50 Украину возвращают в 37-й год с анонимными доносами, - Олег Волошин (ВИДЕО)
14:36 Женщина, вытирая лицо полотенцем, раздавила собственный глаз
13:51 Ученые: Льды Антарктиды выделяют радиоактивный хлор
12:43 Во Львове зафиксирован случай заражения сверхредким вирусом
12:39 Курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, - Егор Чернев (ВИДЕО)
12:24 Цены выросли на 189%: В Крыму подняли панику из-за космических цен
12:20 Суд по делу ПриватБанка отложили: Принято неожиданное решение
12:16 Террористов с Донбасса заманивают на службу в Россию. Блогер дал подробности
12:12 Украинцам будут раздавать деньги за жалобы на коррупцию
12:01 В Украине начнут штрафовать за прогулы школьных уроков
11:15 Законопроект Геруса предлагает финансировать экономику России, — Трохимец
11:08 Эксперт: В законопроекте Кабмина по игорному бизнесу нет информации о налогообложении сферы
11:05 Украинцам приходят непонятные "письма счастья" с огромными долгами. Что делать и нужно ли платить?
10:56 Бизнес на позитиве: Двум третям украинцев скоро повысят зарплату
10:30 Перемены на границе: Что будет с таможенниками, владеющими Rolls-Royce
10:10 В Украине ограничили цены на лекарства
10:02 2,5 млрд в первый год: В Украине предложили легализировать игорный бизнес по примеру Германии
09:49 В Украине хотят официально разбавлять бензин. В чём суть?
09:41 Геруса готовят на министра энергетики, Гончарук и Оржель это понимают – политолог
09:36 Феномен бедности: Большое исследование показало, почему украинцы бедные и как это оправдывают
09:28 Газовый вопрос: Россия будет шантажировать Украину
09:05 Новые камни: Фонтан безумных идей оккупационных властей Крыма не иссякает
Все новости »

Враждебность Турции и американское предательство в Сирии создают новый кризис для курдов

Главная » Последние новости » Новости мира » Враждебность Турции и американское предательство в Сирии создают новый кризис для курдов
 
Печать Отправить на почту

 

 

Вмешательство Анкары и уход Вашингтона создали хаос, который должен послужить сигналом тревоги в Курдистане.

Американское предательство Сирийских демократических сил (СДС) странным образом напоминает то, что произошло в Киркуке два года назад. Геополитическая динамика поразительно схожа: враждебность Турции к курдским устремлениям, непримиримость Америки и нежелание поддержать курдских союзников, на которых они рассчитывали, чтобы победить Исламское государство, что привело к победе Ирана, информирует enovosty.com/news.

16 октября 2017 года оспариваемая территория Киркука была захвачена иракскими войсками при поддержке иранских ополченцев. То, что подтолкнуло к возвращению Киркука, было референдумом о независимости, который позволил бы полуавтономному региону Курдистан начать переговоры с Багдадом, что потенциально могло бы привести к независимости. Курдские силы “Пешмерга”, дислоцированные в Киркуке, не смогли отразить наступающие силы из-за отсутствия единой структуры командования. Однако просчеты в отношении готовности Соединенных Штатов защищать их также сыграли свою роль. Эти просчеты частично проистекают из смешанных сообщений. Во-первых, американские чиновники призвали курдских чиновников просто отложить референдум. Это привело к тому, что некоторые курдские политики поверили, что они были принципиально не против проведения референдума, а только по срокам. Позже, однако, официальные лица США стали называть референдум «подрывным». Некоторые курды считают, что позиция США укрепилась из-за давления со стороны Турции и Багдада.

Турция и Иран яростно выступили против референдума о независимости в иракском Курдистане, опасаясь, что он может вдохновить их собственные беспокойные курдские меньшинства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мирный референдум является угрозой национальной безопасности Турции. Эрдоган предупредил иракских курдов, что они «будут голодать » и прекратят торговые отношения с KRG (Иракский Курдистан). Во время визита Эрдогана в Тегеран 4 октября верховный лидер Хаменеи назвал курдский референдум «изменой всему региону». Всего двенадцать дней спустя иракские и иранские силы вторглись в Киркук.

Смешанные послания президента Дональда Трампа в Сирии были еще более коварными. Северо-восток Сирии погружается в хаос, поскольку американские войска уходят, а турецкое вторжение продолжается. Трамп до сих пор не указал на то, что хочет вывести около пяти тысяч американских войск, которые в настоящее время базируются в Ираке. Однако, учитывая неустойчивый характер его принятия решений и неоднократные обещания «положить конец бесконечным войнам», это нельзя исключать.

Читайте: Чиновник раскрыл детали: Белый дом поручил “троим амиго” заниматься “неофициальной” политикой по Украине

В связи с тем, что Белый дом в настоящее время оккупирован президентом, чья внешняя политика может измениться в любой момент, иракские курды должны искать способы для расширения своих возможностей. Интеграция “Пешмергов” и политических институтов KRG и улучшение отношений с Багдадом были бы хорошим началом. Иракский Курдистан по существу остается разделенным на две отдельные администрации: цитадель ДПК, в которой доминирует Барзани, базирующаяся в Эрбиле, и цитадель ПСК, базирующаяся в Сулеймани, во главе с Талабани.

Политическая раздробленность региона Курдистана на отдельные вотчины была причиной беспокойства предыдущих американских администраций, которые более тонко понимали региональный ландшафт. После нескольких лет борьбы и десятилетий враждебности, ДПК и ПСК подписали мирное соглашение в 1998 году. Вашингтонское соглашение было заключено в результате прекращения огня и стимулировалось Соединенными Штатами при госсекретаре Мадлен Олбрайт. Соглашение положило конец долгой истории насилия и ожесточенных обвинений между двумя основными курдскими партиями. Соединенные Штаты вместе с некоторыми европейскими странами сотрудничали с министерством “Пешмерги”, чтобы объединить и реформировать свои силы.

Хотя верно то, что Турция является важным экономическим и энергетическим партнером для KRG, Турция продолжает уделять первостепенное внимание основанному на безопасности подходу ко всем курдам в более широком регионе, независимо от партийной принадлежности или политической ориентации. Сравнение Эрдоганом KRG с «болотом» может справедливо вызвать серьезные опасения в иракском Курдистане, регионе, который обычно поддерживает благоприятные отношения с Турцией. Турецкие официальные лица утверждают, что продолжающееся вмешательство в Сирию направлено на борьбу с СДС, которые, по их мнению, являются сирийским филиалом РПК — хотя большинство рядовых членов СДС теперь являются арабами, а не курдами.

Читайте: Израиль тайно разжигает конфликт между Ираном и Ираком

Еще в 2003 году турецкую разведку обвинили в попытке убийства курдского чиновника в Киркуке с целью дестабилизации района и оправдания турецкой интервенции. Эрдоган также пригрозил вмешаться в Киркук в 2007 году, когда приблизился срок выполнения статьи 140, что не имело никакого отношения к РПК. Турция предупредила, что они могут вмешаться в Киркук в течение восемнадцати часов. Десять лет спустя, в октябре 2017 года, Турция собрала силы на своей иракской границе и выступила категорически против референдума о независимости, хотя за нее выступили ДПК и сам Масуд Барзани, которые якобы имели теплые отношения с Анкарой. Премьер-министр Турции Бинали Йылдирим сказал, что любые угрозы внутри или за пределами территории Турции натолкнутся на «немедленный ответ». Накопление турецких войск на границе Курдистана иракского региона обострило отношения Анкары с KRG, которые еще не восстановились.

Это правда, что у KRG были серьезные внутренние проблемы, связанные с коррупцией, плохим управлением и фрагментацией, которые привели к неудаче 16 октября 2017 года. Но многие по-прежнему обвиняют Соединенные Штаты в том, что они не предприняли никаких действий, чтобы остановить продвижение вперед иракских сил и иранских боевиков когда они отбивали Киркук. Чтобы избежать подобных неудач в будущем, KRG следует ограничить партийно-политическую гегемонию своих институтов таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный охват всей KRG. Независимое расследование того, что именно произошло 16 октября, включая предполагаемую попытку убийства бывшего губернатора Киркука Наджмальдина Карима, в настоящее время неосуществимо, поскольку институты KRG ограничены вотчинами политических партий, зеленой и желтой зонами.

Военное вторжение Турции на прошлой неделе уже вызвало хаос в Сирии и обострило кризис в американо-турецких отношениях. Но это может также вызвать внутреннее насилие в Турции. Кроме того, решение Эрдоганом проблемы беженцев осложнило отношения с Европейским союзом.

Это правда, что Турция сыграла важную роль в принятии примерно 3,6 миллиона сирийских беженцев. Однако в Иракском Курдистане (KRG) также было много беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В KRG, где проживает всего пять миллионов человек, находится значительное количество ВПЛ и беженцев. На сегодняшний день в нем по-прежнему находятся 700 000 ВПЛ и 250 000 сирийских беженцев, что, вероятно, увеличится с учетом турецких нападений в Сирии. И в отличие от Турции, KRG не вооружал перемещенное сообщество против своих соседей, несмотря на огромное политическое и финансовое бремя.

Турецкая интервенция, уход американских войск и связанный с этим хаос должны стать тревожным сигналом для Курдистана. Нестабильность уже позволила некоторым боевикам ИГИЛ сбежать из мест содержания под стражей в Сирии. Лагерь Аль-Холь, в котором проживают десятки тысяч бойцов ИГИЛ и их семей, находится всего в пятнадцати километрах от иракской границы. До недавнего времени часть сирийско-иракской границы находилась под контролем Исламского Государства. Не исключено, что сбежавшие боевики ИГИЛ могут попытаться восстановить контроль над границей, позволяя бойцам ИГИЛ свободно перемещаться между Сирией и Ираком. Существует острая необходимость в трансграничном сотрудничестве в области безопасности между курдами по обе стороны границы и с центральными иракскими правительственными силами дальше на юг вдоль иракской границы.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 380

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Цена коррупционера, школьные штрафы и выброшенное "мощное" письмо Трампа
Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ
Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 2
Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве
Страсти по транзиту: станет ли анбандлинг «Нафтогаза» спасением для отечественной ГТС?
Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков
Итоги дня: Мировой рекорд Зеленского, план "Б" по Донбассу и жесткий ультиматум Крыму от Киева
Итоги дня: Неожиданный наезд Нидерландов, расширение "серой зоны" и уникальная ракета Украины
Итоги дня: Спецоперация с важным свидетелем, показания Сенцова и камень по Кремлю от Лукашенко
Итоги дня: Поворот в импичменте Трампа, ключи к формуле Штайнмайера и судьба боевиков
Все статьи


Читайте также

"Мирная весна" наступает: Турецкие авиаудары погружают сирийскую границу в хаос (ФОТО)
 Чиновник раскрыл детали: Белый дом поручил “троим амиго” заниматься “неофициальной” политикой по Украине
Самая большая слабость Китая является самой большой силой США
 Конец американо-турецкого сотрудничества: США хотят вывезти свое ядерное оружие из Турции
Кризис с курдами в Сирии: Чем ситуация опасна для Украины
 В результате военной операции в Сирии погибло 550 боевиков (ФОТО)
Почему американские авианосцы так нелегко атаковать и затопить
 The Washington Post: Турция намеренно обстреляла американские войска в Сирии

Армия

Самолет Су-24МР
Противотанковые ракетные комплексы «Барьер» и «Барьер-В»
Самолет многоцелевой истребитель Dassault Mirage 2000 (Франция)
Зенитно-ракетный комплекс Type 81 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Хиллари
КЛИНТОН
Олесь
ДОНИЙ
Валерий
ВОЩЕВСКИЙ
Сергей
ЛАВРОВ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

21 год в журналистике наблюдаю за налоговыми реформами и экономическими стратегиями наших президентов.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Землю спекулянтам



bigmir)net TOP 100

 