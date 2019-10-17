В США раскрыли подробности предстоящих военных учений в Европе

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В США раскрыли подробности предстоящих масштабных военных учений «Defender-Europe 20»

В США раскрыли подробности предстоящих масштабных военных учений на европейском континенте. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

В учениях «Defender-Europe 20» примут участие более 20 000 американских военнослужащих и около 20 000 единиц техники, отправленных из США. Целью предстоящих учений является практическая апробация положений Национальной стратегии обороны, в которой Россия и Китай будут потенциальными противниками.

После того, как последние танки США покинули Германию в 2013 году, американская армия провела ротацию бригадных боевых команд, чтобы усилить свое присутствие и отработать быстрое развертывание подразделений в Европе.

«Мы уже четыре года планируем реализацию Национальной стратегии обороны в Европе. Теперь пришло время проводить учения. Союзники и партнеры также получат возможность тренироваться вместе с солдатами США, что повысит сотрудничество в рамках альянса НАТО», — сказал генерал Кристофер Каволи.

«Учения «Defender-Europe 20» помогут улучшить взаимодействие различных подразделений», — сказал генерал Дж.Т. Томсон. По его словам, более половины государств-членов НАТО будут участвовать в учениях.

Хотя и существует некоторое сходство с учениями REFORGER или Return of Forces to Germany, где отрабатывались размещения американских военных подразделений в Европе, организаторы говорят, что учения «Defender-Europe 20» будет более масштабными.

«Наша среда безопасности значительно изменилась с точки зрения географии, границ, союзников и партнеров». Технология и доктрина также различны, как и угрозы в регионе», — сказал генерал Дж.Т. Томсон