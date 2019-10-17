Reuters: Британия заключила с ЕС соглашение по Brexit

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Британия заключила с ЕС соглашение по Brexit. Теперь премьер-министру для ратификации соглашения в британском парламенте необходимо получить 320 голосов

Великобритания заключила соглашение с Европейским союзом по Brexit. Теперь перед премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном стоит проблема получения одобрения парламентом. Об этом сообщают Джон Чалмерс и Гай Фаулконбридж в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании и оно является свидетельством нашей приверженности поиску решений», — сообщил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Я считаю, что настало время завершить Brexit и как можно быстрее перейти к переговорам о будущем партнерстве Европейского союза с Соединенным Королевством», — сказал Юнкер.

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Отдельно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал: «Мы заключили отличное соглашение по Brexit». Джонсон надеется получить одобрение соглашения британскими депутатами на внеочередной сессии британского парламента в субботу. Премьер-министру для ратификации соглашения необходимо получить 320 голосов