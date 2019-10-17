Линкоры Японской Империи были самыми мощными за всю историю

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Первоклассный флот Японской Империи помог сделать ее великой державой.

Япония вышла из Лондонского военно-морского договора в 1936 году. Главный японский переговорщик адмирал Исороку Ямамото опасался, что уступки со стороны его переговорной группы приведут непосредственно к его убийству после возвращения в Японию. Японские националисты считали, что система Вашингтонского военно-морского договора сдерживает Японию и не позволяет ей стать первоклассной державой. Освободившись от ограничений международных договоров, они считали, что Япония может построить флот мирового масштаба, который вытеснит западные державы из Азии и поможет вступить в новую эру японского господства, информирует enovosty.com/news.

Musashi был вторым кораблем класса Yamato, первым из этой новой линейки кораблей. Имперский японский флот (IJN) полагал, что Соединенные Штаты никогда не построят линейные корабли, слишком большие для перемещения через Панамский канал, и рассчитал, что максимальное водоизмещение таких кораблей составит около шестидесяти тысяч тонн. Считалось, что корабли такого размера не могут нести орудия размером более шестнадцати дюймов. Таким образом, инженерная проблема IJN заключалась в том, чтобы спроектировать и построить линкоры, которые могли бы уничтожить самые большие корабли, которые американцы, вероятно, построят. Японские корабли должны были развивать скорость не менее тридцати узлов, иметь 18-дюймовые или более крупные орудия и иметь дальнюю дистанцию ​​с хорошей экономией топлива. С тремя тройными 18.1-дюймовыми револьверными головками класс Yamato соответствовал одному из трех условий. Первоначально разработан с дизельными двигателями для экономичного круиза, проблемы с дизелями привели к использованию стандартной, энергоемкой силовой установки. Хорошо бронированный вариант в тридцать один узел был отклонен как слишком большой (Yamato сместил шестьдесят пять тысяч тонн), и IJN неразумно решил пожертвовать скоростью ради брони, остановившись на двадцати семи узлах. На самом деле его броня весила больше, чем весь дредноут Первой мировой войны, и могла поглотить огромный урон. Musashi и его брат были чрезвычайно мощными кораблями, но жертва оперативной мобильности ради поверхностной тактической эффективности ограничивала бы их влияние на войну.

IJN заказал пять кораблей класса Yamato, но только Musashi и его старший брат были завершены как задумано. Shinano, третий брат, был закончен как судно поддержки авианосца. Япония приняла тщательно продуманные меры предосторожности, чтобы не допустить попадания деталей конструкции корабля в Соединенные Штаты.

Названный в честь древней провинции на Хонсю, Musashi начали строить в марте 1938 года и ввели в эксплуатацию в августе 1942 года. Он прибыл в Трук в январе 1943 года и стал флагманом адмирала Ямамото в феврале. Из-за своей скорости и огромных потребностей в топливе, IJN не использовал Yamato в кампании на Гуадалканале, и был так же сдержан в отношении Musashi. В то время как осторожность Японии в контексте нехватки нефти понятна, ход войны в 1942 и 1943 годах требовал более рискованной позиции; это было не то время, когда IJN должен был подчеркнуть экономию топлива. Musashi трижды выходил в попытке перехватить морские движения США, но никогда не вступал в бой с противником. В феврале 1944 года он был отозван из Трука из-за опасений по поводу рейдов американских перевозчиков. В марте он получил легкий урон от атаки подводной лодки США.

Musashi служил в битвах на Филиппинском море и в заливе Лейт. Yamato и три других линкора служили ядром ударных сил адмирала Такео Куриты, предназначенных для уничтожения десантных кораблей США в Лейте. Однако, прежде чем это могло произойти, целевой группе Куриты необходимо было справиться с атаками подводных лодок и авианосцев. Во время последнего, Musashi оказался в центре внимания авиаторов ВМС США. Несмотря на увядание зенитного огня, он получил огромное наказание от американских пилотов. Более пяти часов атак, и Musashi принял почти двадцать бомб и торпедных ударов каждый, замедляя скорость и вызывая сильные затопления. Ни один другой линкор не смог бы пережить половину этого, но в конечном итоге затопление одержало верх над командами контроля повреждений, и в 19:36 24 октября 1944 года Musashi перевернулся и затонул. Почти тысяча из его 2400 человек экипажа затонули вместе с ним.

Его потеря была напрасной. Хотя огромная жертва авианосцев увлекла американские линкоры от Лейте, атака Куриты на американские транспортные и эскортные авианосцы была сорвана необычайной смелостью нескольких американских капитанов эсминцев. В 2015 году Пол Аллен, соучредитель Microsoft и владелец Seattle Seahawks и Portland Trailblazers, возглавил группу исследователей, которые обнаружили место крушения Musashi. Он лежит на дне Сибуйского моря.

За прошедшие годы появилось множество сообщений об ожидаемых преемниках Yamato. Следующая итерация была бы немного больше, с чуть более тяжелой броней и имела бы шесть двадцатидюймовых пушек в трех сдвоенных револьверных головках, вероятно, примерно с той же скоростью и дальностью, что и Yamato. Проекты для этих кораблей были завершены, но требования военного времени означали, что они никогда не были изложены. Действительно, усилия, которые пошли на строительство Musashi, лучше было бы потратить на авианосцы и другие корабли. За прошедшие годы появились надежды на дальнейшее продолжение класса со скоростью более тридцати узлов и четырьмя двойными двадцатидюймовыми пушками, хотя строительство таких кораблей было бы чисто условным.

Yamato был зенитом эстетики японского линкора, с красивой стреловидной пагодовой мачтой, способной передать скорость, грацию и мощь. Это, несомненно, является одной из причин, почему корабли продолжают занимать место в общественном воображении, даже спустя семьдесят лет. Тем не менее, Musashi никогда не привлекал популярного внимания своего брата, HIJMS Yamato. Последний сыграл главную роль в анимационном телевизионном шоу (а затем и в фильме) Космический линкор «Yamato», известном в США как «Звездные пиджаки». Yamato также выступил в качестве субъекта живого боевика в 2005 году.