Associated Press: Китай призвал Вашингтон к быстрому прекращению торговой войны

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Китай призывает Вашингтон к быстрому прекращению торговой войны и считает, что прекращение войны восстановит доверие рынка и стабилизирует мировую экономическую ситуацию

Китай призвал Вашингтон к быстрому прекращению торговой войны. КНР хочет, чтобы «экономические и торговые отношения вернулись на «правильный путь»», — сказал официальный представитель Министерства торговли Гао Фэн. Об этом сообщает Джо МакДональд в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Достижение результатов «восстановит доверие рынка, а также очень важно для стабилизации мировой экономической ситуации», — сказал Фэн.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился отложить повышение тарифов в обмен на приобретение Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Пекин заявляет, что будет покупать больше американской продукции, однако еще официально не подтвердил данное решение

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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что представители обеих сторон все еще уточняют детали предварительного соглашения.

Представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что КНР планирует увеличить количество приобретаемой американской сельскохозяйственной продукции, однако не сообщил о масштабах и сроках приобретения. В этом году Китай приобрел 20 миллионов тонн соевых бобов США, в то время как ранее импортировал около 33 миллионов тонн американской сои в год.