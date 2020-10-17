Покровитель интернета: в Италии состоялась торжественная церемония беатификации 15-летнего Карло Акутиса

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В Италии состоялась церемония беатификации 15-летнего подростка из Милана Карло Акутиса, который может стать первым святым-миллениалом 21 века.

Карло Акутис. Фото: Saints in Seven / youtube.com

Карло Акутис умер в 2006 году в возрасте 15 лет от острой лейкемии. Несмотря на юный возраст, Карло был преданным католиком и активно проповедовал идеи христианского милосердия в интернете.

10 октября, в базилике Святого Франциска Ассизского в итальянском городе Ассизи прошла церемония, на которой мальчик был причислен к лику блаженных. Эта процедура называется беатификация и обычно предшествует канонизации — причислению к лику святых. Карло — самый молодой из современных людей, получивший блаженство — последний этап перед святостью. В Ватикане считают, что его жизнь может служить примером для сегодняшней молодежи, сообщает Euronews

Беатификация Карло Акутиса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Карло Акутис родился в мае 1991 года в Лондоне, в семье итальянцев. Через некоторое время его родители вернулись в Италию. Его мама рассказывала, что во многом он был обычным ребенком: увлекался футболом, видеоиграми и особенно программированием. Среди сверстников его выделяла крепкая и искренняя вера в Бога. Кроме того, он всегда стремился помогать обездоленным. Он часто разносил еду бездомным и отдавал карманные деньги нуждающимся, а также был волонтером в благотворительной столовой в Милане.

Сверстники называли Карло кибер-апостолом и «покровителем интернета». Он страстно увлекался компьютерами и научился программировать в молодом возрасте.

«Карло был лучом света в закоулках интернета. Его считали компьютерным гением», — сказала мама мальчика г-жа Антониа Сальцано в интервью Vatican News. «Но что он сделал? Он не использовал компьютеры исключительно для общения или веселья».

Вместо этого Акутис разрабатывал веб-сайты для местных католических организаций, а также создал несколько собственных. Будучи школьником, Карло создал веб-сайт Список чудес. Евхаристические чудеса мира. На этом сайте есть виде-тур, множество фото и описаний чудес и все это на разных языках мира. А еще он создавал компьютерные мультфильмы про Иисуса и важность веры.

С особенным почтением Карло относился к папе Римскому Иоанну Павлу II, который своим преданным служением и любовью к Богу направил и вдохновил мальчика. Еще в 2002 году Иоанн Павел II заявил, что, если в Сети не будет места «голосу и слову Христову», не будет в нем места и человеку.

Когда Карло заболел агрессивной формой лейкемии, в госпитале он сказал своей маме: «Я так хочу покинуть этот госпиталь, мама, однако я точно знаю, что не смогу покинуть его живым. Но я обязательно пошлю тебе знак, что я рядом с Богом». Ровно через четыре года после смерти Карло, его 44-летняя мама родила двоих близнецов, что восприняла как настоящее чудо.

Спустя 14 лет после смерти, Карло послал еще один знак — католическая церковь причислила его к лику блаженных, подтвердив чудеса, которые он посылает с Небес.

При этом основанием для причисления Карло Акутиса к лику блаженных стали связанные с ним чудеса, о которых сообщают люди по всему миру.

В феврале 2020 года папа Римский Франциск утвердил чудо, которое произошло под покровительством Карло Акутиса — мальчик из Бразилии исцелился от редкой врожденной болезни поджелудочной железы. Также стало известно, что одна женщина, обратившаяся с молитвой за помощью к Карло, смогла победить рак, а другая, у которой было диагностировано бесплодие, смогла родить ребенка.

История Карло Акутиса нашла отклик в сердцах многих молодых людей, которые видят в нем себя, сказал Пол Яржембовски, представитель Конференции католических епископов США. По его словам, Карло не был писателем-богословом или мировым лидером, а был обычным молодым человеком, умеющим сострадать и стремился «сделать мир лучше».

«Он настоящий покровитель нашего времени, отмеченного самоизоляцией и цифровой зависимостью», — заявил Яржембовски.