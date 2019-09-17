Военная мощь Китая быстро становится самой большой угрозой военному превосходству США

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Военная мощь Китая может превзойти США быстрее, чем кто-то может и подумать думаете, благодаря хитрым стратегиям

Китай быстрыми темпами разрабатывает современное оружие, создавая ракеты большой дальности и прокладывает путь искусственному интеллекту., информирует enovosty.com/news.

Китай также разрабатывает секретное оружие, которое может включать «направленное энергетическое оружие, современное космическое оружие, электромагнитные рельсовые пушки, мощное микроволновое оружие или даже более экзотическое оружие», по словам бывшего заместителя министра обороны Роберта О. Уорка.

Военная мощь Китая быстро становится самой большой угрозой военному превосходству США. От нарастающей агрессии в Южно-Китайском море до разрушительных хакерских кампаний, китайское правительство вкладывает больше времени и ресурсов в свою военную стратегию.

В июньском отчете Центра новой американской безопасности, в соавторстве с бывшим заместителем министра обороны Робертом О. Уорком, описывается, каким образом стратегия и технологии Китая могут превзойти США в борьбе за власть в регионе.

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Китайское правительство похищает новые технологии

Используя кибератаки и хакерские атаки для кражи военных технологий США, Китай обходит долгий кропотливый этап исследований и разработок в области производства оружия.

В январе и феврале 2018 года хакеры, работающие на правительство Китая, смогли украсть 614 гигабайт информации у военного подрядчика о секретном проекте ВМС США под названием «Морской дракон», предназначенном для модернизации и совершенствования существующих систем вооружения США, сообщила газета «Вашингтон пост «.

Китай работает над взломом оборонных систем США

Китайская стратегия сосредоточена на поиске и использовании уязвимостей для блокировки системы связи и снижения способности противника наносить удары.

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Нанеси удар первым, бей сильно

Стратегия Китая по противодействию США и получению тактических преимуществ также зависит от его способности нанести первый удар. Китай уделяет большое внимание разработке баллистических и крылатых ракет большой дальности. В некоторых случаях китайское оружие превосходит американское оружие.

Китай настолько сосредоточился на своей ракетной стратегии, что создал Ракетные силы Народно-освободительной армии, которые в настоящее время разрабатывают «некоторые из самых совершенных крылатых и баллистических ракет, “в том числе гиперзвуковые ракеты и DF-21D, дальность полета которых составляет почти 1000 миль”, — говорится в отчете.

Китайская экономика растет невероятными темпами

Китайская экономика является второй по величине в мире, и к 2030 году она обгонит США по абсолютному ВВП, что даст Китаю возможность тратить на свои вооруженные силы гораздо больше ресурсов, чем в предыдущие десятилетия. С 1996 по 2015 год Китай увеличил свои военные расходы на 620%.