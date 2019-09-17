В США успешно интегрировали истребитель F-35 с самолетом-шпионом U-2 для перехвата баллистических ракет

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В США успешно интегрировали истребитель F-35 с самолетом-шпионом U-2 для перехвата баллистических ракет большой дальности

Команда Lockheed Martin недавно провела успешную демонстрацию своей инновационной технологии, которая подтвердила ключевую роль истребителей F-35 в Вооруженных силах США, информирует enovosty.com/news.

Представители Программы перспективного развития (ADP) компании Lockheed Martin, известные как Skunk Works, в координации с Агентством по противоракетной обороне и ВВС США успешно интегрировали истребитель F-35 с самолетом-шпионом U-2 для обеспечения раннего предупреждения и перехвата баллистических ракет

Во время испытаний под названием Project Riot истребитель F-35 обнаружил запуск ракеты большой дальности с помощью своих бортовых датчиков и поделился информацией через самолет U-2 с командиром ПВО на земле, что позволило командиру быстро принять решение относительно угрозы. Эта возможность координации действий сокращает временные рамки данных по принятию решения с минут до секунд, что имеет решающее значение для борьбы с современными противниками и передовыми угрозами.

«Истребитель F-35 с его передовыми датчиками способен собирать и беспрепятственно обмениваться критически важной информацией, позволяя Вооруженным силам США быть более эффективными. Ни один другой истребитель в мире не имеет таких возможностей. И это испытание стало критически важным шагом на пути к раскрытию его полного потенциала», — сказал вице-президент Lockheed Martin Грег Ульмер