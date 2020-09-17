В Китае украинский вертолет превратили в дрон (ФОТО)
В Китае украинский вертолет АК1-3 превратили в дрон
Китайцы на основе легкого вертолета АК1-3 сделали беспилотник для ВМС. Об этом сообщает «Конопляний Джмелик» в Twitter , информирует enovosty.com/news.
«Китайцы на основе легкого вертолета АК1-3, произведенного полтавским КБ «Аэрокоптер», сделали беспилотник для ВМС», — пишет Конопляний Джмелик
🇨🇳китайці на основі легкого гелікоптера АК1-3 від полтавського КБ «Аерокоптер»🇺🇦зробили безпілотник для ВМС для доставки матеріалів острівним військам pic.twitter.com/MX7uohSO5j
— Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) September 17, 2020
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Сообщается, что безпилотник будет использоваться для доставки материалов войскам
Chinese 🇨🇳 engineers have turned Ukrainian-made 🇺🇦 AK1-3 helicopter into a drone pic.twitter.com/OPRo5xsfDu
— Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) September 17, 2020
«Китайские инженеры превратили украинский вертолет АК1-3 в дрон», — сообщает основатель портала Defence blog Дилян Малясов