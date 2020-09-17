В Китае украинский вертолет превратили в дрон (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Китае украинский вертолет превратили в дрон (ФОТО) В Китае украинский вертолет превратили в дрон (ФОТО)

Закрыть Отправить

В Китае украинский вертолет АК1-3 превратили в дрон

Китайцы на основе легкого вертолета АК1-3 сделали беспилотник для ВМС. Об этом сообщает «Конопляний Джмелик» в Twitter , информирует enovosty.com/news.

«Китайцы на основе легкого вертолета АК1-3, произведенного полтавским КБ «Аэрокоптер», сделали беспилотник для ВМС», — пишет Конопляний Джмелик

Сообщается, что безпилотник будет использоваться для доставки материалов войскам

Chinese 🇨🇳 engineers have turned Ukrainian-made 🇺🇦 AK1-3 helicopter into a drone pic.twitter.com/OPRo5xsfDu — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) September 17, 2020

«Китайские инженеры превратили украинский вертолет АК1-3 в дрон», — сообщает основатель портала Defence blog Дилян Малясов