В ДР Конго арестовали экс-министра здравоохранения за махинации со средствами, выделенными на борьбу с Эболой

Главная » Последние новости » Новости мира » В ДР Конго арестовали экс-министра здравоохранения за махинации со средствами, выделенными на борьбу с Эболой В ДР Конго арестовали экс-министра здравоохранения за махинации со средствами, выделенными на борьбу с Эболой

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В последние несколько недель неуклонно возрастают опасения, что нехватка финансирования может помешать усилиям страны по прекращению вспышки.

Полиция в Демократической Республике Конго (ДРК) арестовала бывшего министра здравоохранения Оли Илунгу Каленгу за то, что он якобы не справился с управлением средствами в размере $4,3 млн, выделенными на борьбу с лихорадкой Эбола. Арест произошел в тот же день, когда беспрецедентная высокопоставленная делегация государственных чиновников правительства США встретилась с президентом ДРК и другими лидерами в Киншасе, чтобы обсудить 13-месячную вспышку Эболы, которая является второй по величине в истории, информирует enovosty.com/news.

Между этими двумя событиями нет очевидной связи, но в последние несколько недель неуклонно возрастают опасения, что нехватка финансирования может помешать усилиям страны по прекращению вспышки, в результате которой погибли две трети из 3100 человек, заболевших этой болезнью.

Илунга подал в отставку в июле. Согласно заявлению полиции, Илунга был арестован в Киншасе за планы скрыться, чтобы избежать обвинений в ненадлежащем управлении средствами. Адвокаты Илунги решительно опровергли обвинения, которые они назвали «скандальными» и «клеветническими». Они отметили, что генеральный инспектор страны следил за финансированием против Эболы и подчеркнул, что $1,9 млн поступило в министерство после ухода Илунги в отставку. «Он твердо стоит на своей невиновности в этом деле и обещает защищать себя с максимальной энергией», — написали они, подчеркнув, что деньги под его руководством использовались исключительно для реагирования на Эболу.

Чисекеди встретился с министром здравоохранения и социальных служб США Алексом Азаром, который посетил Киншасу с командой, в которую входил Роберт Редфилд, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ); и Энтони Фаучи, директор и руководитель Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID). Правительство США является крупнейшим спонсором противодействия Эболе, предоставивший помощь в размере $158 млн и техническую помощь в размере $238 млн. Делегация прибыла, чтобы «оценить ситуацию на месте», говорится в заявлении Департамента здравоохранения и социального обеспечения в Вашингтоне, округ Колумбия. NIAID помог оплатить покупку и распространение экспериментальной вакцины против лихорадки Эбола, которую в настоящее время получили в ДРК 220 000 человек. Чиновники утверждают, что вакцина помогла замедлить распространение смертельного вируса.

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Эта вспышка лихорадки Эбола затянулась так надолго, отчасти потому, что вооруженные ополченцы неоднократно сжигали лечебные центры и даже убивали работников здравоохранения, что вызывало неоднократные перерывы в ответных мерах.

Позднее американская делегация посетила провинцию Северное Киву, находящуюся в конфликте северо-восточную часть страны, которая начала борьбу со вспышкой Эболы в августе 2018 года. Чиновники также встретились с официальными лицами в Руанде и Уганде, которые граничат с Северным Киву. «До тех пор, пока эта вспышка не закончится, она останется главным приоритетом здравоохранения в США», — сказал Азар на телефонной пресс-конференции. Азар заявил, что в отличие от более ранних сообщений, что ЦКЗ не отправлял свои группы реагирования в горячие точки с Эболой в Северном Киву из-за проблем с безопасностью, никакая политика не препятствует тому, чтобы сотрудники правительства США направлялись на передовую, чтобы помочь в реагировании — и некоторые из них до сих пор находятся там.