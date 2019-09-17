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В Афганистане убили американского военного, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » В Афганистане убили американского военного, - Reuters
 
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В результате число американских солдат, погибших в бою в Афганистане, достигло 17 человек в этом году.

Военнослужащий США был убит в Афганистане в понедельник, сообщила миссия под руководством НАТО «Решительная поддержка». Это произошло после провала переговоров между США и талибами о прекращении почти 18-летней войны, информирует enovosty.com/news.

Как было заявлено, военнослужащий был убит в бою.

В результате число американских солдат, погибших в бою в Афганистане, достигло 17 человек в этом году.

Чуть больше недели назад президент США Дональд Трамп отменил переговоры с лидерами афганских талибов, запланированные в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд, после того, как американский солдат был убит террористом-смертником в столице Кабуле в начале этого месяца.

Читайте: США приходится в буквальном смысле вести переговоры с террористами в Афганистане

Афганские силы безопасности, поддерживаемые воздушными ударами США, убили двух теневых губернаторов провинции Талибан в воскресенье. Боевые действия усилились после провала переговоров.

Высокопоставленные сотрудники службы безопасности в Кабуле заявили, что против боевиков движения «Талибан» и «Исламское государство» будет начато несколько совместных операций, чтобы предотвратить нападения на афганские силы и мирных жителей в преддверии президентских выборов 28 сентября.

Талибы, которые теперь контролируют большую часть территории, требуют вывода всех иностранных сил из Афганистана.

Около 14 000 американских солдат остаются в Афганистане, обучая и консультируя афганские силы в рамках миссии «Решительная поддержка» и проводя операции по борьбе с повстанцами.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 240

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