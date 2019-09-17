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Reuters: США и Беларусь возобновляют обмен послами после десятилетнего перерыва

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: США и Беларусь возобновляют обмен послами после десятилетнего перерыва
 
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Дэвид Хейл сообщил, что США и Беларусь приняли решение о возобновлении обмена послами после 10-летнего перерыва

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл во время поездки в Минск сообщил, что Соединенные Штаты Америки и Беларусь приняли решение о возвращении послов после 10-летнего перерыва, — сообщает Андрей Макховский в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Беларусь годами вызывала критику Запада из-за ситуации в стране с правами человека и подавлением политического инакомыслия.

Reuters: США и Беларусь возобновляют обмен послами после десятилетнего перерыва

Выступая во вторник, 17 сентября, на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, Хейл сказал, что Вашингтон «решительно поддерживает суверенитет и независимость Беларуси».

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Напомним, ранее из-за угрозы суверенитету страны со стороны России Лукашенко неоднократно призывал прекратить разговоры о возможном присоединении Беларуси к России.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 111

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