Reuters: США и Беларусь возобновляют обмен послами после десятилетнего перерыва

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Дэвид Хейл сообщил, что США и Беларусь приняли решение о возобновлении обмена послами после 10-летнего перерыва

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл во время поездки в Минск сообщил, что Соединенные Штаты Америки и Беларусь приняли решение о возвращении послов после 10-летнего перерыва, — сообщает Андрей Макховский в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Беларусь годами вызывала критику Запада из-за ситуации в стране с правами человека и подавлением политического инакомыслия.

Выступая во вторник, 17 сентября, на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, Хейл сказал, что Вашингтон «решительно поддерживает суверенитет и независимость Беларуси».

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Напомним, ранее из-за угрозы суверенитету страны со стороны России Лукашенко неоднократно призывал прекратить разговоры о возможном присоединении Беларуси к России.