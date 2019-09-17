Reuters: Совбез ООН принял резолюцию о необходимости продления миссии США в Афганистане

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Совбез ООН единогласно принял резолюцию о необходимости продления миссии США в Афганистане

Во вторник Совет Безопасности ООН единодушно согласился c необходимостью продлить миссию США в Афганистане после преодоления китайской угрозы наложить вето. Представители Китая хотели наложить вето на резолюцию из-за невозможности реализации в регионе пекинского проекта по развитию инфраструктуры в рамках плана «Один пояс – один путь», — сообщает Мишель Никхолс в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Окончательный вариант резолюции, разработанный Германией и Индонезией, и принятый Советом ООН, не включает в себя проект КНР. «К нашему сожалению, некоторые страны отказались сохранить ранее согласованный текст консенсуса», — сказал посол США в Китае Чжан Цзюнь, назвав принятую резолюцию техническим прорывом.

Предыдущие резолюции включали в себя рекомендации, приветствующие и настоятельно призывающие внедрять пекинский проект «Один пояс – один путь» для облегчения торговли и транзита. Однако в марте Соединенные Штаты и некоторые другие члены совета заявили, что они больше не могут согласиться с данными рекомендациями

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Посол США Келли Крафт сообщила, что «причина, по которой мы не можем наделить миссию более мощным, существенным мандатом сегодня, заключается в том, что член настаивает на формулировке, которая подчеркивает национальные политические приоритеты, а не способы, которыми мы можем наиболее эффективно помочь народу и правительству Афганистана».