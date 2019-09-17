Associated Press: Верховный лидер Ирана заявил, что с США не будет переговоров ни на каком уровне

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Али Хаменеи заявил, что «с США не будет переговоров ни на каком уровне»

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что «с США не будет переговоров ни на каком уровне», — сообщает Нассер Карими в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Иранское государственное телевидение процитировало аятоллу Али Хаменеи, находящегося под санкциями администрации Трампа. Али Хаменеи сказал, что это позиция всего руководства страны и что «все чиновники в Исламской Республике единодушно в это верят». «С США не будет переговоров ни на каком уровне», — сказал он.

Его комментарии прозвучали в связи с обвинениями Ирана в том, что он стоит за атакой на нефтяное месторождение Саудовской Аравии и крупнейший в мире завод по переработке нефти, перерабатывающий около 5,7 миллиона баррелей сырой нефти в день. Саудовская Аравия призвала международное сообщество «противостоять» тем, кто стоит за нападением. Иран отрицает обвинения.

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