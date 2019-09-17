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34 миллиона погибших за 5 часов: В Сети показали компьютерную симуляцию ядерной войны между США и Россией (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » 34 миллиона погибших за 5 часов: В Сети показали компьютерную симуляцию ядерной войны между США и Россией (ВИДЕО)
 
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«План А» — это аудиовизуальная стимуляция, показывающая, как так называемое «тактическое» ядерное оружие может привести к крайне фатальному глобальному конфликту между Россией, США и союзниками

Новая симуляция под названием «План А», созданная исследователями из Принстонской программы по науке и глобальной безопасности, показывает, как использование одного так называемого тактического или ядерного оружия малой мощности может привести к ужасающему мировому конфликту.
В примерно четырехминутном видеоролике российский «ядерный предупредительный выстрел» по коалиции США-НАТО ведет к глобальной ядерной войне, в результате которой погибает почти 90 миллионов человек, информирует enovosty.com/news.

При президенте Трампе США наращивают производство тактического ядерного оружия. В то время как сторонники говорят, что это оружие будет препятствовать эскалации войн, симуляция показывает противоположный результат.

Симуляция называется «План А», и это видеоролик, который был впервые размещен на YouTube 6 сентября. Исследователи из лаборатории «Наука и глобальная безопасность» в Принстонском университете создали анимацию, показывающую, как начнется война между Россией и США, с использованием «тактического» ядерного оружия. По мнению ученых, конфликт двух сверхдержав быстро превратится в глобальную ядерную войну.

«Этот проект создан для того, чтобы подчеркнуть потенциально катастрофические последствия текущих планов ядерной войны в США и России. За последние два года риск ядерной войны значительно возрос», — комментируют ученые.

Хотя подобные симуляции могут быть весьма пугающими, они также невероятно полезны: Правительства могут использовать их для разработки планов действий в чрезвычайных ситуациях для того, чтобы реагировать на ядерные катастрофы и атаки, а также они могут помочь обычным гражданам узнать, как пережить ядерную атаку.

«План А» появляется, когда напряженность в отношениях между Россией и союзниками по НАТО усиливается. И Россия, и США проводят испытания оружия, ранее запрещенного в соответствии с договором о ядерных силах средней дальности. Российские бомбардировщики также неоднократно совершали полеты в воздушное пространство США, и США недавно отправили свой бомбардировщик-невидимку B-2 Spirit в Арктику — прямо к границам России.

Вот как конфронтация между НАТО и Россией может быстро перерасти в ядерную войну.

Симуляция начинается с обычной войны между войсками НАТО и России.

Конфликт, перерастает в глобальную ядерную войну, когда Россия запускает ядерный «предупредительный выстрел» с базы под Калининградом, чтобы остановить продвижение НАТО. Силы НАТО отвечают, нанося тактический ядерный удар.

Симуляция была построена с использованием независимого анализа позиций ядерных сил в странах НАТО и России, включая наличие ядерного оружия, его базы и возможные цели, согласно лаборатории «Наука и глобальная безопасность».

Тактическая фаза симуляции показывает около 2,6 миллиона жертв за три часа.

Моделирование показывает, что союзники России и НАТО направят ядерное оружие на 30 самых густонаселенных городов друг друга, убив 3,4 миллиона человек за 45 минут.

Потери на этом этапе составят 3,4 миллиона за 45 минут. Дальнейшие военные действия приведут к 85,3 миллионам дополнительных жертв всего за за три часа. Но это только непосредственный конфликт: ядерная катастрофа затронет весь мир в ближайшие месяцы, годы и десятилетия.

Радиоактивные осадки результате ядерной катастрофы приведут к дополнительным смертям и болезням. Исследования также показывают, что даже при ограниченном ядерном взаимодействии атмосфера Земли резко охладится, что приведет к голоду, кризисам беженцев, дополнительным конфликтам и еще большему количеству смертей.


Автор: Оксана Ельченко
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