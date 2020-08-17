В Парагвае лагуна приобрела загадочный фиолетовый цвет (ФОТО)

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В Парагвае лагуна Cerro Lagoon приобрела загадочный фиолетовый цвет

В Парагвае ученые обеспокоены тем, что одна сторона лагуны Cerro Lagoon стала фиолетовой и начала издавать неприятный запах. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Cerro Lagoon была искусственно разделена на две части с целью обеспечения транзитного пути между местными заводами. Жители заметили, что несколько месяцев назад одна сторона лагуны изменила цвет, а рыбы и птицы в лагуне начали умирать. Они сообщили о ситуации местным природоохранным органам.

«Три месяца назад в лагуне умерли тысячи рыб», — сказала проживающая недалеко от лагуны Эрминия Меза. «Запах был невыносимый и нас завалили мухи. Около месяца назад погибли цапли». Эксперты подозревают, что причиной этого является загрязнение воды кожевенным заводом Waltrading SA

Эксперт многопрофильной лаборатории Национального университета Франсиско Феррейра сказал, что цвет воды обусловлен присутствием тяжелых металлов, таких как хром, который обычно используется при дублении шкур животных при производстве кожи.

Во время своего визита эксперты обнаружили трубу, предположительно связанную с кожевенным заводом, который сбрасывает необработанные отходы в воду. Местные власти требуют, чтобы компания построила очистные сооружения для отходов.

Директор лаборатории Густаво Брозон сообщил, что технические специалисты ожидают результатов анализа взятых образцов через неделю.