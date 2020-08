Беларусь перебрасывает тяжелую военную технику на границу с Литвой (ФОТО)

На литовско-белорусской границе были зафиксированы зенитно-ракетные комплексы большой дальности

Власти Беларуси начала переброску тяжелых артиллерийских систем, боевых танков, боевых машин пехоты и другой техники в Лидский район, находящийся недалеко от литовской границы. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Местные жители разместили в соцсетях фотографии с новейшими белорусскими реактивными системами залпового огня (РСВО) «Полонез» в Лидской области.

Several Tochka-U tactical ballistic missile systems alongside other military equipment were reportedly spotted on a highway in the Minsk region.#Belarus pic.twitter.com/X3kPMTWSEl

— Defence Blog (@Defence_blog) August 17, 2020

