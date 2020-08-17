Беларусь перебрасывает тяжелую военную технику на границу с Литвой (ФОТО)

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На литовско-белорусской границе были зафиксированы зенитно-ракетные комплексы большой дальности

Власти Беларуси начала переброску тяжелых артиллерийских систем, боевых танков, боевых машин пехоты и другой техники в Лидский район, находящийся недалеко от литовской границы. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Местные жители разместили в соцсетях фотографии с новейшими белорусскими реактивными системами залпового огня (РСВО) «Полонез» в Лидской области.

РСВО «Полонез» — это зенитно-ракетный комплекс большой дальности, предназначенный для поражения небронированной и бронированной военной техники, артиллерийских, ракетных и зенитно-ракетных комплексов, авиационной техники и других объектов на расстоянии от 50 км до 200 км.