Беларусь перебрасывает тяжелую военную технику на границу с Литвой (ФОТО)
На литовско-белорусской границе были зафиксированы зенитно-ракетные комплексы большой дальности
Власти Беларуси начала переброску тяжелых артиллерийских систем, боевых танков, боевых машин пехоты и другой техники в Лидский район, находящийся недалеко от литовской границы. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.
Местные жители разместили в соцсетях фотографии с новейшими белорусскими реактивными системами залпового огня (РСВО) «Полонез» в Лидской области.
Several Tochka-U tactical ballistic missile systems alongside other military equipment were reportedly spotted on a highway in the Minsk region.#Belarus pic.twitter.com/X3kPMTWSEl
— Defence Blog (@Defence_blog) August 17, 2020
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РСВО «Полонез» — это зенитно-ракетный комплекс большой дальности, предназначенный для поражения небронированной и бронированной военной техники, артиллерийских, ракетных и зенитно-ракетных комплексов, авиационной техники и других объектов на расстоянии от 50 км до 200 км.