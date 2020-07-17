В недавно модернизированных южнокорейских патрульных катерах обнаружена серьезная неисправность

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Двигатели, работающие на четырех высокоскоростных патрульных катерах, которые недавно были модернизированы Южной Кореей, вышли из строя.

Ранее в этом году военно-морской флот обнаружил поломку в головке цилиндра двигателя 230-тонного катера Patrol Killer Medium Rocket (PKMR) класса Gumdoksuri-B. Вскоре после этого проблема была обнаружена еще в трех катерах., информирует enovosty.com/news.

Государственное агентство по закупкам оружия, Управление Программы Оборонных Закупок (DAPA), в четверг назвало возможную причину поломки — недостаток конструкции. Эксперты также выясняют, не привело ли попадание морской воды и перенос чрезмерно тяжелых грузов к возникновению проблемы с двигателем.

«Предполагается, что попадание морской воды связано с поломкой двигателя, но нам нужно подтвердить точную причину неисправности после пересмотра конструкции, чтобы узнать, что действительно вызывает проблему», — сказал представитель пресс-службы DAPA Чан Хи Сеон.

Катеры класса Gumdoksuri оснащены комбинированным дизельным и газовым оборудованием (CODAG). Также они были оснащены двумя дизельными двигателями и морской газовой турбиной General Electric LM500. Двигатели были предоставлены немецким Motoren und Turbinen-Union (MTU) и были оценены в 5600 л.с.

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Источник: defenseworld