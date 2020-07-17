В недавно модернизированных южнокорейских патрульных катерах обнаружена серьезная неисправность

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

17.07.2020 г.
17:58Под Киевом разбился самолет: что известно
17:38В Украине изменили правила выдачи водительских прав
16:56В Иране продолжаются загадочные инциденты: на верфи загорелись лодки, - Fox News
16:20В Лондоне произошли стычки между армянами и азербайджанцами (ВИДЕО)
13:53В недавно модернизированных южнокорейских патрульных катерах обнаружена серьезная неисправность
13:06В России объявлена внезапная проверка боеготовности
11:24Бельгийские спецслужбы подтвердили спонсирование талибов из кармана РФ
Все новости мира

Аналитика

17.07.2020

"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились

Год в турборежиме: как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Законотворческая деятельность парламентариев с начала года немного замедлилась ввиду эпидемии коронавируса, однако последняя рабочая неделя выдалась ...
13.07.2020

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Европа анонсировала полный отказ от нефти и газа. На днях, Еврокомиссия одобрила сразу две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». ...
10.07.2020

Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»

Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Ждет ли экономический коллапс Украину уже этой осенью, может ли роспуск парламента спасти падающий рейтинг Зеленского, чем вызвана медийная активность ...

Последние новости

17.07.2020 г.
18:19 В Украине подешевели свинина, молоко и пиво
18:10 НАБУ предъявило подозрение главе Окружного админсуда Павлу Вовку, - Бутусов
17:58 Под Киевом разбился самолет: что известно
17:38 В Украине изменили правила выдачи водительских прав
17:20 Беларусь купила у США крупную партию нефти
16:56 В Иране продолжаются загадочные инциденты: на верфи загорелись лодки, - Fox News
16:40 На должность мэра Киева претендует экс-мэр контрабандного центра Западной Украины
16:25 Страны «Большой двадцатки» пообещали потратить на поддержку экономики 11 трлн долларов
16:20 В Лондоне произошли стычки между армянами и азербайджанцами (ВИДЕО)
15:43 В Украине уменьшили количество районов
15:37 Кабмин хочет отменить ДСТУ и пересадить детей на «бусобляхи» из Канады
15:03 В Украине экономика постепенно выходит на возобновление роста
14:45 Ученые из Оксфорда объявили о прорыве в разработке вакцины от COVID-19
14:22 Кремль ответил на обвинения в похищении данных по вакцине от COVID-19
14:20 В Украине станет проще подтвердить водительский стаж
14:00 В ВОЗ назвали причины, по которым в Украине растет заболеваемость COVID-19
13:53 В недавно модернизированных южнокорейских патрульных катерах обнаружена серьезная неисправность
13:46 В Сети появилось невероятное видео прототипа вертолета-разведчика Bell 360 Invictus
13:25 Украина проведет учения с возможным участием стран НАТО
13:20 В Индии из-за проливных дождей рухнул жилой дом, есть погибшие (ВИДЕО)
13:06 В России объявлена внезапная проверка боеготовности
12:30 В Украине выросли больничные. Кому и сколько заплатят?
12:20 Морская версия китайского беспилотника CH-5 совершила свой первый полет
11:50 Украинский авторынок оказался лучшим в Европе по темпам роста
11:24 Бельгийские спецслужбы подтвердили спонсирование талибов из кармана РФ
10:57 Стало известно, в каких областях Украины нужно усилить карантин
10:43 ЕС готов ввести санкции против Польши. В чем суть?
09:49 Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса и сравнил вирус с "испанкой"
09:39 Россия пытается выкрасть секретные разработки британской вакцины от covid-19, - СМИ
08:48 В мире поставлен новый коронавирусный рекорд.
08:34 Грузия открыла границы для работников. Но есть условия
08:29 Переоделся в женщину: Арестован врач, который продавал липовые отрицательные тесты на COVID-19
08:05 Назван опасный признак тяжелой формы коронавируса
07:40 ТОП-7 лучших фотоснимков Земли из космоса (ФОТО)
07:30 В Киеве обновили список пляжей, на которых разрешено купаться
07:15 Пока хватает доз: украинцев призвали делать прививки от гриппа при пандемии COVID-19
07:00 Система фотовидеофиксации в действии: украинцы стали ездить в 5 раз медленнее
16.07.2020 г.
23:15 Пользователей Сети рассмешил кот, "играющий" на пианино (ВИДЕО)
20:59 Стало известно, сколько людей необходимо для колонизации Марса
20:31 Нацполиция блокировала канал сбыта наркотиков
20:11 Российская клептомания в эпоху COVID-19, - Злой Одессит
19:58 Экономика Китая вернулась к росту после кризиса
19:47 Три страны обвинили РФ в кибератаках против разработчиков вакцины от COVID-19
19:25 Газпром "продолжает сыпаться", - Аnti-colorados
18:54 Контрразведка СБУ не допустила провокацию на Закарпатье (ВИДЕО)
18:38 Импорт газа из ЕС в Украину достиг рекордных за 5 лет объемов
18:34 Приватизация Электротяжмаша спасет его от разворовывания и краха, - эксперты
18:21 В Украине загорелся военный корабль "Юрий Олефиренко"
17:49 ВСУ обезвредили на Луганщине российское взрывное устройство
17:18 Трубы на дне Балтийского моря — памятник глупости тем, кто принимал решение о "Северном потоке-2", - Крутихин
16:49 Олег Попенко: "Положения закона об игорном бизнесе полностью не соответствуют тому, что обсуждалось"
16:18 Расследование: Ткаченко и Пальчевский связаны с руководителем «личной разведки» Путина Кириллом Дмитриевым
16:17 В Японии презентовали модернизированную ракету ASM-3 (ФОТО)
16:07 Оккупанты дистанционно минируют Донбасс противопехотными минами ПОМ-2
15:38 В РФ текут кислотные реки, - The Guardian
15:17 На границе Армении и Азербайджана возобновились бои: подробности
15:07 Новый руководитель "Коневодства Украины" связан с конюхом Януковича – расследование
15:02 Украина получит помощь от Евросоюза на поддержку малого бизнеса
15:00 В США провели новые испытания самолета-разведчика Firebird
14:40 Ученые обнаружили новый симптом COVID-19: подробности
Все новости »

В недавно модернизированных южнокорейских патрульных катерах обнаружена серьезная неисправность

Главная » Последние новости » Новости мира » В недавно модернизированных южнокорейских патрульных катерах обнаружена серьезная неисправность
 
Печать Отправить на почту

 

 

Двигатели, работающие на четырех высокоскоростных патрульных катерах, которые недавно были модернизированы Южной Кореей, вышли из строя.

Ранее в этом году военно-морской флот обнаружил поломку в головке цилиндра двигателя 230-тонного катера Patrol Killer Medium Rocket (PKMR) класса Gumdoksuri-B. Вскоре после этого проблема была обнаружена еще в трех катерах., информирует enovosty.com/news.

Государственное агентство по закупкам оружия, Управление Программы Оборонных Закупок (DAPA), в четверг назвало возможную причину поломки — недостаток конструкции. Эксперты также выясняют, не привело ли попадание морской воды и перенос чрезмерно тяжелых грузов к возникновению проблемы с двигателем.

«Предполагается, что попадание морской воды связано с поломкой двигателя, но нам нужно подтвердить точную причину неисправности после пересмотра конструкции, чтобы узнать, что действительно вызывает проблему», — сказал представитель пресс-службы DAPA Чан Хи Сеон.

Катеры класса Gumdoksuri оснащены комбинированным дизельным и газовым оборудованием (CODAG). Также они были оснащены двумя дизельными двигателями и морской газовой турбиной General Electric LM500. Двигатели были предоставлены немецким Motoren und Turbinen-Union (MTU) и были оценены в 5600 л.с.

Читайте: В акватории Черного моря прошли совместные украинско-румынские учения (ФОТО)

Источник: defenseworld


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 373

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет...
Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко
Султан Эрдоган против Кемаля Ататюрка, но за Османскую империю
Итоги месяца: Америка в огне, конфликт на границе двух ядерных держав и гонка на выживание
Все статьи




Читайте также

В акватории Черного моря прошли совместные украинско-румынские учения (ФОТО)
 США планируют передать Украине еще несколько катеров типа Island
В Украине создали катер из сверхпрочного полиэтилена
 США передадут Украине патрульные катера

Армия

Самолет Су-25
Снайперская винтовка VPR-308
Беспилотный летательный аппарат KZO (Германия)
Беспилотный летательный аппарат Elbit Hermes 900 (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Турчинов
Александр
Жданов
Игорь
Жебривский
Павел
Сенцов
Олег
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Forbes Россия и Арманжан Байтасов: как казах контролирует рейтинги богатейших россиян

Олег Козачук, глава "Хмельницкоблэнерго": "Госкомпании могут и должны быть эффективными"


Verum

Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Стало известно, какие автомобили в Украине могут не проходить техосмотр (14218)

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко (11339)

Смертельное ДТП в Киеве. Появились детали о виновнике трагедии (ВИДЕО) (6791)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100

 