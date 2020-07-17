В Иране продолжаются загадочные инциденты: на верфи загорелись лодки, — Fox News

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В Иране продолжаются загадочные инциденты. За последние несколько недель произошли взрывы на комплексе по обогащению ядерного топлива, заводе по производству ракет и газопроводе в многоквартирном доме в Тегеране

В Иране на верфи загорелись семь лодок, что стало одним из множества загадочных инцидентов, произошедших за последние нексколько недель. Аналитики предполагают, что международный враг наносит скрытые удары, показывая недовольство политикой Ирана. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Пожар произошел на юге Ирана в порту Бушер. Важно отметить, что в провинции Бушер находится единственная в Иране атомная электростанция. Причина пожара остается неясной

За последние несколько недель произошли взрывы на комплексе по обогащению ядерного топлива, заводе по производству ракет и газопроводе в многоквартирном доме в Тегеране. «Характер недавних взрывов в Иране был необычным. Существуют свидетельства согласованной кампании, направленной на то, чтобы сорвать ядерную программу Ирана», — сказал политический директор организации «Объединение против ядерного Ирана» (UANI) Джейсон Бродски. «Чем больше Иран усиляет свою ядерную программу в нарушение Совместного комплексного плана действий (СВПД), тем больше вероятность дополнительных ударов», — говорит Бродски

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Он продолжил: «Кроме того, Тегеран отвлечен коронавирусом и экономическими проблемами. Общественность все больше разочаровывается способностью режима управлять страной. Созрели условия для дополнительной кинетической активности». Два других пожара также озадачили иранских чиновников: один в промышленной зоне в Мешхеде, где в понедельник загорелись шесть резервуаров для хранения газа, а другой — на нефтехимическом объекте в Махшахре