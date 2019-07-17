В бразильском супермаркете вместо стирального порошка случайно продали наркотики

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В бразильском супермаркете вместо стирального порошка случайно продали кокаиновую пасту

В Бразилии в одном из магазинов вместо стирального порошка покупателям продали кокаиновую пасту. Один покупатель, обнаружив кокаин, сразу попытался вернуть «порошок» в магазин, но подвергся угрозам. Другой покупатель сразу отнеc подозрительный стиральный порошок в полицию, информирует enovosty.com/news.

Полицейские осуществили проверку супермаркета и убедились, что действительно, в коробках из-под стирального средства находилось сырье для производства кокаина.

Согласно обнародованной полицейскими информации, изъятого в супермаркете сырья хватило бы на производство двух центнеров кокаина.

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Владельца супермаркета задержали. Однако, по мнению полиции, магазин был для владельца супермаркета всего лишь прикрытием для отмывания денег, а кокаиновая паста попала в продажу совершенно случайно.