Сербия и Косово возобновляют переговоры после длительного перерыва, — Associated Press

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Сербия и Косово возобновляют переговоры после длительного перерыва

Европейский союз похвалил лидеров Сербии и Косово за возобновление переговоров в штаб-квартире ЕС, которые были заморожены с ноября 2018 года. Об этом сообщает Associated Press, информируют Экономические Новости.

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти «демонстрируют свою твердую приверженность диалогу между ними при содействии ЕС. И я это очень приветствую», — заявил глава внешней политики ЕС Джозеп Боррелл.

Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, что примерно через десять лет после того, как Белград направил войска на свою бывшую территорию для подавления восстания албанского населения

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«Я рад видеть, что Европейский Союз вернулся на место руководителя процесса», сказал Боррелл.