Reuters: США обвинили Россию в использовании детей в качестве пешек в дипломатической игре

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США обвинили Россию в использовании детей в качестве пешек в дипломатической игре.

Соединенные Штаты Америки обвинили Россию в использовании детей в качестве заложников в дипломатическом противостоянии, — сообщает Том Балмфорт в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Посол США Джон Хантсман сказал, что 30 учителям, которые должны были прибыть в Москву в следующем месяце, было отказано в визах, что может привести к сокращению мест в англо-американской школе, в которой учатся преимущественно дети дипломатов. «Детей не следует использовать в качестве пешек в дипломатических спорах», — заявил Хантсман. Он сказал, что США надеются решить проблему до начала учебного года.

Школу, основанную посольствами США, Канады и Великобритании в 1949 году для детей дипломатов, в настоящее время посещают около 1200 учеников. Российские независимые СМИ еще в 2017 году писали, что Москва ищет возможности усложнить жизнь школы в ответ на санкции, наложенные на Россию бывшим президентом США Бараком Обамой в 2016 году.

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Напомним, отношения Запада с Москвой сильно ухудшились с 2014 года, когда Соединенные Штаты и Европейский Союз ввели санкции против России за аннексию Крыма и поддержку террористов на востоке Украины.