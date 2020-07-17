Авианосцы США направляются в Южно-Китайское море, — Reuters

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США направили в Южно-Китайском море авианосцы USS Nimitz и USS Ronald Reagan

США направили в Южно-Китайском море два авианосца USS Nimitz и USS Ronald Reagan на фоне растущей напряженности в регионе. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Авианосцы USS Nimitz и USS Ronald Reagan находятся в Южно-Китайском море для поддержки свободы судноплавства и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напряженность в регионе нарастает на фоне несогласия Брунея, Малайзии, Филиппин, Тайваня и Вьетнама с политикой Китая относительно территории Южно-Китайского моря

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В ВМС США сообщили, что их авианосцы часто проводят учения в западной части Тихого океана, в том числе в Южно-Китайском море, протяженность которого составляет около 1500 км (900 миль).