Associated Press: Бывший президент Перу арестован в США по обвинению в коррупции

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Бывший президент Перу Алехандро Толедо был арестован в Соединенных Штатах по обвинению в коррупции

В Министерстве юстиции США сообщили, что бывший президент Перу Алехандро Толедо был арестован в Соединенных Штатах по обвинению в коррупции, — сообщает Франклин Брисено в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

После ареста Толедо предстал перед мировым судьей США Томасом С. Хиксоном в Северной Калифорнии. По словам генерального прокурора Перу, появление в суде Толедо было «частью процесса, направленного на обеспечение его возвращения» в Перу.

Экс-президент разыскивается в его родной стране по обвинению в получении взяток в размере 20 миллионов долларов от бразильской строительной компании Odebrecht, которая находится в центре крупнейшего коррупционного скандала. В Odebrecht сообщили, что заплатили около 800 миллионов долларов официальным лицам Перу в обмен на выгодные контракты.

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Скандал с компанией Odebrecht испортил жизнь и другим бывшим президентам Перу, которые на данный момент находятся под следствием. В апреле бывший президент Перу Алан Гарсия смертельно ранил себя выстрелом в голову, когда полиция пришла его арестовать по обвинению во взяточничестве, связанном со скандалом Odebrecht.