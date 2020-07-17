Африка распадается из-за появления нового океана, — NBC News

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В Африке распадается пустынный регион Афар

В Африке распадается пустынный регион Афар, который находится на поверхности тектонических плит. Плиты медленно отходят друг от друга из-за определенного геологического процесса, что, по мнению ученых, должно привести к разлому Африки. В результате разлома появится новый океан. Об этом сообщает NBC News, информирует enovosty.com/news.

На данный момент ученые обнаружили трещину, длина которой составляет 56 километров. Ученный Кристофер Мур отметил, что это является единственным местом на Земле, где отчетливо наблюдается превращение континентального рифта в океанический

Важно отметить, что появление Аденского залива и Красного моря обязано движению Арабской плиты. На Востоке Африки Сомалийская плита отдаляется от Нубийской, что способствует появлению линии разлома между Эфиопией и Кенией. Однако до сих пор ученые не могут установить, что способствует движению тектонических плит

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