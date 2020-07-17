Африка распадается из-за появления нового океана, — NBC News

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

17.07.2020 г.
20:49Авианосцы США направляются в Южно-Китайское море, - Reuters
19:39Африка распадается из-за появления нового океана, - NBC News
19:02Сербия и Косово возобновляют переговоры после длительного перерыва, - Associated Press
17:38В Украине изменили правила выдачи водительских прав
16:56В Иране продолжаются загадочные инциденты: на верфи загорелись лодки, - Fox News
16:20В Лондоне произошли стычки между армянами и азербайджанцами (ВИДЕО)
13:53В недавно модернизированных южнокорейских патрульных катерах обнаружена серьезная неисправность
Все новости мира

Аналитика

17.07.2020

"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились

Год в турборежиме: как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Законотворческая деятельность парламентариев с начала года немного замедлилась ввиду эпидемии коронавируса, однако последняя рабочая неделя выдалась ...
13.07.2020

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Европа анонсировала полный отказ от нефти и газа. На днях, Еврокомиссия одобрила сразу две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». ...
10.07.2020

Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»

Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Ждет ли экономический коллапс Украину уже этой осенью, может ли роспуск парламента спасти падающий рейтинг Зеленского, чем вызвана медийная активность ...

Последние новости

17.07.2020 г.
23:00 В море на Херсонщине дельфин устроил настоящее шоу для отдыхающих (ВИДЕО)
20:59 В Италии восстановят знаменитую античную статую
20:49 Авианосцы США направляются в Южно-Китайское море, - Reuters
20:27 В Хабаровске российские власти готовят провокации для снижения протестных настроений, - Злой Одессит
20:16 Контрразведка СБУ пресекла незаконную легализацию иностранцев на территории Украины
19:59 Киберполиция блокировала деятельность онлайн-мошеников
19:39 Африка распадается из-за появления нового океана, - NBC News
19:02 Сербия и Косово возобновляют переговоры после длительного перерыва, - Associated Press
18:44 Часть прибывших из РФ на оккупированный Донбасс наемников изолировали из-за заболевания COVID-19, - разведка
18:19 В Украине подешевели свинина, молоко и пиво
18:10 НАБУ предъявило подозрение главе Окружного админсуда Павлу Вовку, - Бутусов
17:58 Под Киевом разбился самолет: что известно
17:38 В Украине изменили правила выдачи водительских прав
17:20 Беларусь купила у США крупную партию нефти
16:56 В Иране продолжаются загадочные инциденты: на верфи загорелись лодки, - Fox News
16:40 На должность мэра Киева претендует экс-мэр контрабандного центра Западной Украины
16:25 Страны «Большой двадцатки» пообещали потратить на поддержку экономики 11 трлн долларов
16:20 В Лондоне произошли стычки между армянами и азербайджанцами (ВИДЕО)
15:43 В Украине уменьшили количество районов
15:37 Кабмин хочет отменить ДСТУ и пересадить детей на «бусобляхи» из Канады
15:03 В Украине экономика постепенно выходит на возобновление роста
14:45 Ученые из Оксфорда объявили о прорыве в разработке вакцины от COVID-19
14:22 Кремль ответил на обвинения в похищении данных по вакцине от COVID-19
14:20 В Украине станет проще подтвердить водительский стаж
14:00 В ВОЗ назвали причины, по которым в Украине растет заболеваемость COVID-19
13:53 В недавно модернизированных южнокорейских патрульных катерах обнаружена серьезная неисправность
13:46 В Сети появилось невероятное видео прототипа вертолета-разведчика Bell 360 Invictus
13:25 Украина проведет учения с возможным участием стран НАТО
13:20 В Индии из-за проливных дождей рухнул жилой дом, есть погибшие (ВИДЕО)
13:06 В России объявлена внезапная проверка боеготовности
12:30 В Украине выросли больничные. Кому и сколько заплатят?
12:20 Морская версия китайского беспилотника CH-5 совершила свой первый полет
11:50 Украинский авторынок оказался лучшим в Европе по темпам роста
11:24 Бельгийские спецслужбы подтвердили спонсирование талибов из кармана РФ
10:57 Стало известно, в каких областях Украины нужно усилить карантин
10:43 ЕС готов ввести санкции против Польши. В чем суть?
09:49 Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса и сравнил вирус с "испанкой"
09:39 Россия пытается выкрасть секретные разработки британской вакцины от covid-19, - СМИ
08:48 В мире поставлен новый коронавирусный рекорд.
08:34 Грузия открыла границы для работников. Но есть условия
08:29 Переоделся в женщину: Арестован врач, который продавал липовые отрицательные тесты на COVID-19
08:05 Назван опасный признак тяжелой формы коронавируса
07:40 ТОП-7 лучших фотоснимков Земли из космоса (ФОТО)
07:30 В Киеве обновили список пляжей, на которых разрешено купаться
07:15 Пока хватает доз: украинцев призвали делать прививки от гриппа при пандемии COVID-19
07:00 Система фотовидеофиксации в действии: украинцы стали ездить в 5 раз медленнее
16.07.2020 г.
23:15 Пользователей Сети рассмешил кот, "играющий" на пианино (ВИДЕО)
20:59 Стало известно, сколько людей необходимо для колонизации Марса
20:31 Нацполиция блокировала канал сбыта наркотиков
20:11 Российская клептомания в эпоху COVID-19, - Злой Одессит
19:58 Экономика Китая вернулась к росту после кризиса
19:47 Три страны обвинили РФ в кибератаках против разработчиков вакцины от COVID-19
19:25 Газпром "продолжает сыпаться", - Аnti-colorados
18:54 Контрразведка СБУ не допустила провокацию на Закарпатье (ВИДЕО)
18:38 Импорт газа из ЕС в Украину достиг рекордных за 5 лет объемов
18:34 Приватизация Электротяжмаша спасет его от разворовывания и краха, - эксперты
18:21 В Украине загорелся военный корабль "Юрий Олефиренко"
17:49 ВСУ обезвредили на Луганщине российское взрывное устройство
17:18 Трубы на дне Балтийского моря — памятник глупости тем, кто принимал решение о "Северном потоке-2", - Крутихин
16:49 Олег Попенко: "Положения закона об игорном бизнесе полностью не соответствуют тому, что обсуждалось"
Все новости »

Африка распадается из-за появления нового океана, — NBC News

Главная » Последние новости » Новости мира » Африка распадается из-за появления нового океана, - NBC News
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Африке распадается пустынный регион Афар

В Африке распадается пустынный регион Афар, который находится на поверхности тектонических плит. Плиты медленно отходят друг от друга из-за определенного геологического процесса, что, по мнению ученых, должно привести к разлому Африки. В результате разлома появится новый океан. Об этом сообщает NBC News, информирует enovosty.com/news.

На данный момент ученые обнаружили трещину, длина которой составляет 56 километров. Ученный Кристофер Мур отметил, что это является единственным местом на Земле, где отчетливо наблюдается превращение континентального рифта в океанический

Африка распадается из-за появления нового океана, — NBC News

Важно отметить, что появление Аденского залива и Красного моря обязано движению Арабской плиты. На Востоке Африки Сомалийская плита отдаляется от Нубийской, что способствует появлению линии разлома между Эфиопией и Кенией. Однако до сих пор ученые не могут установить, что способствует движению тектонических плит

Читайте: Астронавты NASA планируют посадку в океан на корабле Сrew Dragon


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 610

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет...
Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко
Султан Эрдоган против Кемаля Ататюрка, но за Османскую империю
Итоги месяца: Америка в огне, конфликт на границе двух ядерных держав и гонка на выживание
Все статьи




Читайте также

Астронавты NASA планируют посадку в океан на корабле Сrew Dragon
 Океан на спутнике Юпитера мог быть заселен, - исследование
Древние скалы показывают, что материки начали передвигаться раньше, чем считалось
 Гигантское распятие, НЛО и миллиард долларов: 7 невероятных сокровищ Мирового океана
Внутри Земли найден океан, где воды больше, чем во всех водоемах мира
 Купание в океане может быть опасным для здоровья - ученые
Ученые сделали удивительное открытие на дне океана
 Илон Маск показал падение Falcon 9 в океан (ВИДЕО)

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Моряк из Аргентины в одиночку пересек Атлантику, чтобы отпраздновать 90-летие отца (5587)

Кейт Миддлтон на очередном мероприятии похвасталась новым цветом волос (ФОТО) (5014)

Беларусь нашла альтернативу российской нефти: поставки сократились в два раза (3685)

Протесты в России: Кричалка “Путин-вор” стала лозунгом россиян (ВИДЕО) (3476)

Кадры экологического бедствия в России: в сети появилось фото кислотных рек на Урале (3365)

В Сирии подорвали колонну с российскими военными (3129)

Трубы на дне Балтийского моря — памятник глупости тем, кто принимал решение о "Северном потоке-2", - Крутихин (3089)

"Путин-вор!": в Хабаровске прошел многотысячный митинг в защиту губернатора Фургала (ВИДЕО) (3075)

ЕС готов ввести санкции против Польши. В чем суть? (3021)

Илья Пономарев рассказал, когда уйдет Путин (2966)

Армия

Самоходная гаубица 152-мм 2С19 «Мста-С»
Танк Т-72 «Урал»
Бронированный автомобиль KRAZ COUGAR (КУГУАР)
Бронеавтомобиль Dingo ATF (Германия)
Вся армия    >>

Персоны

Омельченко
Александр
Розенко
Павел
Трамп
Дональд
Геращенко
Ирина
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Forbes Россия и Арманжан Байтасов: как казах контролирует рейтинги богатейших россиян

Олег Козачук, глава "Хмельницкоблэнерго": "Госкомпании могут и должны быть эффективными"


Verum

Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Стало известно, какие автомобили в Украине могут не проходить техосмотр (14246)

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко (12271)

Смертельное ДТП в Киеве. Появились детали о виновнике трагедии (ВИДЕО) (6815)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100

 