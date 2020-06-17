Операция «Коготь тигра»: Турция отправила войска против курдских повстанцев на север Ирака

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Турция заявила, что в среду она доставила по воздуху войска для проведения трансграничной наземной операции против турецких курдских повстанцев в северном Ираке, первой известной воздушно-десантной операции Анкары на иракской территории.

Воздушное наступление в пограничном районе Ирака Хафтанин, примерно в 15 километрах от турецко-иракской границы, было начато после интенсивного артиллерийского обстрела в этом районе, сообщили в Министерстве обороны в Анкаре, информирует enovosty.com/news.

Согласно заявлению Министерства, опубликованному в Твиттере, операции, проводимые силами коммандос, поддерживаются военными самолетами, боевыми вертолетами, артиллерией и вооруженными и невооруженными беспилотниками.

Министерство заявило, что операция следует за «усилением преследований и попыток атаковать» военные аванпосты или базы внутри Турции, недалеко от пограничной зоны. Там также сказали, что турецкие силы будут нацеливаться на другие «террористические» группы в регионе, но не назвали их.

«Операция «Коготь тигра» продолжается успешно, как и планировалось», — сказали в Министерстве.

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Турция регулярно проводит воздушные и наземные атаки против запрещенной Рабочей партии Курдистана, или РПК, которая, по ее словам, поддерживает базы в северном Ираке. В среду это было первое известное воздушно-десантное наступление.

Это произошло спустя несколько дней после того, как Турция начала воздушную операцию в регионе, которая, по словам Министерства обороны, поразила предполагаемые цели РПК в нескольких местах на севере Ирака, включая Синджар, и нанесла удар по 81 укрытию повстанцев.

«Турция продолжает борьбу с террористами, используя свои права на самооборону, основанные на международном праве», — сказал Омер Челик, заместитель председателя правящей партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана. «Это наше самое естественное право и обязанность бороться с террористами, которые нападают на наши границы, граждан и силы безопасности».

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РПК на протяжении десятилетий ведет повстанческую деятельность в преимущественно курдском юго-восточном регионе Турции. Турция, США и Европейский союз считают ее террористической организацией. Конфликт привел к гибели десятков тысяч человек с момента возникновения РПК в 1984 году.

Источник: Associated Press