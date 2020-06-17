Турция блокирует помощь НАТО для военно-морской операции ЕС, — Associated Press

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Турция блокирует помощь НАТО для военно-морской операции ЕС в Средиземном море

По словам дипломатов и официальных лиц, Турция препятствует попыткам Европейского союза заручиться поддержкой НАТО для военно-морской операции ЕС в Средиземном море, поскольку хочет ввести эмбарго на поставки оружия в Ливию. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Операция, получившая название «Irini» (греческое слово «мир»), была начата 1 апреля. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррелл заявил, что ЕС и НАТО «обсуждают, как создать новую договоренность о сотрудничестве между участниками соглашения «Irini» и НАТО. «Я надеюсь, что это соглашение о сотрудничестве может быть заключено уже в ближайшие дни», — сказал Боррелл.

Пока что Турция не помогает операции ЕС. А недавний инцидент подчеркивает непрозрачную политику Турции. Боррелл сказал, что персонал «Irini» пытался связаться на прошлой неделе с «подозрительным» грузовым судном под танзанийским флагом, которое сопровождали два турецких военных корабля. Представители Турции сообщили, что груз был медицинским оборудованием, направляющимся в Ливию.