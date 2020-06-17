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Серый кардинал: Сестра Ким Чен Ына отказалась принять посланников Южной Кореи

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Южная Корея направила в понедельник запрос КНДР с просьбой принять специальных посланников, на что получила от Пхеньяна отказ.

Об этом сообщает в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), информирует enovosty.com/news.

«Южная Корея, которую смутило наше решительное наступление, сообщила о намерении президента Мун Чжэ Ина направить специальных посланников к товарищу председателю Госсовета, — отмечает ЦТАК. — Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что она полностью отвергает это неискреннее предложение».

Как указывает ЦТАК, южнокорейские власти рассматривали в качестве спецпосланников для отправки в Пхеньян председателя южнокорейского Совета национальной безопасности (СНБ) Чон Ый Ёна и главу Национального агентства разведки Со Хуна.

Отмечается, что власти КНДР были недовольны «необдуманным и бестактным предложением» Южной Кореи, так как считают, что Сеул неверно оценивает текущую ситуацию в межкорейских отношениях. «Вы сделаете еще много предложений, но вы должны знать, что это больше не будет работать», — обратилось ЦТАК в адрес южнокорейских властей.

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Также стало известно, что Пхеньян вернет свои воинские подразделения в район города Кэсон и гор Кымгансан близ границы с Южной Кореей. КНДР возобновит «все виды регулярных военных учений» в приграничной области, говорится в заявлении (ЦТАК), распространенном в среду, 17 июня.

В демилитаризованную зону будут также возвращены посты по охране границы. Войска Северной Кореи были выведены из этого района после заключенного в 2018 году межкорейского соглашения о снижении напряженности на Корейском полуострове.

В тот же день в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявили, что не намерены терпеть «неразумные слова и действия Севера», осудив Ким Е Чжон — сестру главы КНДР Ким Чен Ына — за «грубую и бессмысленную» критику президента Южной Кореи.

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В Минобороны Южной Кореи считают, что соглашение 2018 года следует сохранить, но обещают «сильные ответные меры» в случае военных провокаций со стороны КНДР.

Напомним, 16 июня Пхеньян подтвердил информацию о взрыве офиса связи с Южной Кореей.

«КНДР… полностью уничтожила совместное отделение связи между севером и югом в промышленной зоне Кэсон», — говорится в сообщении. В ЦТАК отметили, что взрыв произошел в 14:50 по местному времени.

9 июня Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом. Незадолго до этого появилось распоряжение Пхеньяна об окончательном прекращении общения по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран.

13 июня сестра Ким Чен Ына и по совместительству первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян готовит следующий шаг в ответ на отправку агитационных листовок. По ее мнению, необходимо полностью разорвать отношения с южнокорейской стороной.

КНДР пригрозила Республике Корея выйти из двустороннего военного соглашения по снижению напряженности от 2018 года, если Южная Корея не прекратит распространять пропагандистские листовки.

Одним из самых популярных способов подобной пропаганды является запуск в КНДР воздушных шаров с соответствующими материалами. Среди агитаторов много перебежчиков из Северной Кореи, которые в своих листовках пытаются открыть глаза жителям на диктаторский режим Ким Чен Ына и нарушение гражданских прав и свобод в КНДР.

Ким Ё Чжон из тех, про кого принято говорить, что они «родились с золотой ложкой во рту» — младшая сестра Высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, дочь бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и внучка основателя и Вечного президента КНДР Ким Ир Сена. В 27 лет — первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), в 29 — кандидат в члены Политбюро.

С подачи брата в 2014 году Ким Ё Чжон начала заниматься имиджем лидера Северной Кореи, а год спустя он ввел ее в «святая святых», средоточие власти КНДР – аппарат Центрального комитета Трудовой партии. А вскоре она начала сопровождать Ким Чен Ына на всех значимых международных встречах, в которых он принимал участие, даже во время саммита с президентом США Дональдом Трампом именно она приносила брату чай и необходимые документы.

Реальные полномочия сестры Ким Чен Ына гораздо шире, чем «имиджмейкер при брате». Говорят, что она прекрасно справляется с обязанностями политического советника при лидере страны, пользуется авторитетом у местной госбезопасности и даже сумела убедить северокорейский генералитет в том, что является «достойной наследницей» дела своих отца и деда в укреплении обороноспособности страны. Некоторые эксперты называют Ким Ё Чжон довольно жестким «серым кардиналом» северокорейской политики и говорят о ее сильном влиянии на брата и на процессы в политической жизни страны.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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