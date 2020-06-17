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«За этот пиар вы мне обязаны. Придет время, счет предъявим», — Кадыров угрожает украинской власти

Главная » Последние новости » Новости мира » «За этот пиар вы мне обязаны. Придет время, счет предъявим», - Кадыров угрожает украинской власти
 
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном Telegram-канале распространил заявление в связи с обвинениями в его адрес в причастности к заказному убийству грузинского журналиста Георгия Габуния, который обозвал Путина нецензурными словами в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.

«Если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», — прокомментировал Кадыров информацию о покушении на журналиста, информирует enovosty.com/news.

Оказывается это не Кадыров «заказал» оскорбившего Путина грузинского журналиста. Об этом сказал сам глава Чечни, приведя в обоснование поистине шокирующий аргумент:

«Говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают», — написал Кадыров.

При этом глава Чечни подчеркнул, что продолжает считать Георгия Габунию своим «врагом».

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«Но я подчеркиваю, что мы не забыли про то, как он оскорбил наше Государство, наш Народ, а значит, и лично меня. Георгию Габуния, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся. Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. В противном случае, я повторяю, он останется моим врагом», – заявил глава Чечни.

«Что касается украинской стороны, которая, как утверждается, передала информацию о заказчике покушения, хочу посоветовать на будущее, вести себя более серьезно, а не на потеху публике. Подобные весточки запускайте хотя бы с доказательной базой. Вы и так последние годы только пиаритесь благодаря моему имени. Не получается у вас никак работать со своим народом, в итоге периодически напоминаете о себе с использованием моего имени. За этот пиар вы мне, кстати, обязаны. Запомните это! Придет время, счет предъявим. Непременно!», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, 15 июня в столице Грузии Тбилиси задержали россиянина, который по заказу главы Чечни Рамзана Кадырова планировал убийство журналиста Георгия Габунии. Об этом заявил глава телеканала Мтавари архи, на котором работает журналист, Ника Гварамия, пишет Jam News.

Информацию о задержанном, 38-летним ингуше Васамбеке Бокове предоставили украинские правоохранители. Также глава телеканала добавляет, что по информации украинской стороны, заказчиком убийства является лидер Чечни Рамзан Кадыров.

В июне 2019 года Георгий Габуния в прямом эфире оппозиционного грузинского канала «Рустави-2» более минуты ругался матом на русском языке, обращаясь к Владимиру Путину. Грузинский ведущий обматерил Путина, назвав его «вонючим оккупантом» и «убогим существом».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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