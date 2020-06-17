«НАТО не должно прятать голову в песок»: Франция обвиняет Турцию в преследовании своего корабля

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Франция обвиняет Турцию в преследовании французского военного корабля

НАТО не должно прятать голову в песок и не обращать внимание на поведение Турции по отношению к своим союзникам, заявил представитель министерства обороны Франции, обвиняя военно-морской флот Турции в преследовании французского военного корабля, информирует enovosty.com/news.

Высокопоставленный турецкий чиновник отверг обвинение, заявив, что французские силы пытались обыскать турецкое судно в международных водах, «а это запрещено». В свою очередь, Турция не предприняла никаких провокационных или агрессивных действий, чтобы предотвратить это.

Высокопоставленный турецкий чиновник отверг обвинение, заявив, что «ничего подобного не произошло». Министры обороны НАТО проведут виртуальную встречу на этой неделе на фоне растущей напряженности между Парижем и Анкарой. Эти два союзника имеют разные мнения относительно кризиса в Ливии, обвиняя друг друга в поддержке противоборствующих сторон.

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Выступая перед встречей, представитель министерства обороны Франции заявил, что настало время, чтобы НАТО провело откровенную дискуссию о поведении Турции