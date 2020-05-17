Жители Варшавы вышли на митинг с требованием прекратить карантин и компенсировать убытки (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Жители Варшавы вышли на митинг с требованием прекратить карантин и компенсировать убытки (ВИДЕО) Жители Варшавы вышли на митинг с требованием прекратить карантин и компенсировать убытки (ВИДЕО)

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Несмотря на карантин и запрет на массовые собрания жители Варшавы сегодня вышли на митинг, требуя прекращения карантина и компенсации ущерба в следствии введения правительством Польши ограничительных мер и остановкой работы малого и среднего бизнеса.

В сети появилось видео митинга, на котором польские предприниматели требуют отмены карантина и поддержки правительством страны в связи с колоссальными убытками, которые понес польский бизнес из-за множественных ограничений и, по сути, остановки польской экономики, информирует enovosty.com/news.

В руках демонстранты держали плакаты с надписями «Хлеб и работа», «Пусть снова все будет нормально».

Полиция попросила демонстрантов разойтись, поскольку в стране по прежнему действуют ограничения на массовые собрания. Возникли столкновения.