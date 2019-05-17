Associated Press: Комитет ООН против пыток призывает к расследованию злоупотреблений британских войск в Ираке

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Комитет ООН против пыток призывает к расследованию злоупотреблений британских войск в Ираке Associated Press: Комитет ООН против пыток призывает к расследованию злоупотреблений британских войск в Ираке

Закрыть Отправить

Комитет ООН против пыток представил отчет, в котором сообщил, что Британии следует воздерживаться от принятия законов, предусматривающих амнистию или помилование британских военных, осуществлявших незаконные убийства или пытки в Ираке.

Комитет ООН против пыток призывает к проведению независимого общественного расследования утверждений и незаконных убийствах и пытках о стороны британских войск в Ираке, — сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Комитет ООН против пыток представил отчет, в котором сообщил, что Британии следует воздерживаться от принятия законов, предусматривающих амнистию или помилование британских военных, осуществлявших незаконные убийства или пытки в Ираке.

В отчете подчеркивается, что Британия не осуществляла судебных разбирательств за военные преступления по итогам имеющейся информации о злоупотреблениях британских военных в Ираке. На сегодня имеется около 3400 заявлений о преступлениях британских сил во время нахождения в Ираке с 2003 года по 2009 год.

Читайте: Вопрос Томоса для Украины обсудят только после отчета экзархов

В отчете говорится, что также не были должным образом расследованы сообщения о злоупотреблениях со стороны британских войск, дислоцировавшихся в Северной Ирландии.