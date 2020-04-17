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Южная Корея вынуждена перенаправить $733 млн из оборонного бюджета на борьбу с COVID-19

Главная » Последние новости » Новости мира » Южная Корея вынуждена перенаправить $733 млн из оборонного бюджета на борьбу с COVID-19
 
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Министерство финансов Южной Кореи объявило о планах направить 733 миллиона долларов из оборонного бюджета в этом году на финансирование расходов, вызванных кризисом COVID-19.

В четверг министерство финансов заявило, что направит 6,2 миллиарда долларов из общего бюджета на смягчение экономических последствий, вызванных пандемией, сообщает Yonhap, информирует enovosty.com/news.

В то время как $157,34 млн уже было использовано для корректировки оперативных расходов, оставшиеся $581,3 млн были выделены из проектов закупок оружия.

Это включает перенос сроков платежей за системы эсминцев AEGIS и за внедрение истребителей F-35A в этом году, до следующего года.

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«В связи с сокращением бюджета не ожидается задержек с внедрением или развертыванием какого-либо оборудования», — цитирует Yonhap слова генерального директора Бюро политики вооруженных сил министерства.

Хотя этот шаг вызывает обеспокоенность по поводу возможного воздействия на обороноспособность страны, министерство обороны заявило, что вероятность использования средств выглядит мрачной из-за коронавируса.

Правительство изменило планы относительно новых контрактов на поставки оружия или совместных учений после вспышки вируса.

Источник: Defenseworld


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 24

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