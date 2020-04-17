В Москве гораздо больше заболевших COVID-19, чем представлено в официальных источниках

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Согласно тестам частных лабораторий, положительные результаты на COVID-19 были обнаружены у 1-5% от общего количества протестированных, что говорит о том, что количество инфицированных в Москве гораздо больше, чем представлено в статистике

Согласно данным частных лабораторий, в Москве количество заболевших COVID-19 гораздо больше, чем представлено в официальных источниках. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

В Москве четыре коммерческих лаборатории стали предлагать комплекс услуг по тестированию на COVID-19 по цене от 1050 до 3395 рублей ($14-45). Согласно проведенных тестов, положительные результаты на COVID-19 были обнаружены у 1-5% от общего количества протестированных, что говорит о том, что количество инфицированных в Москве гораздо больше, чем представлено в статистике

Сообщается, что российские власти не проводят массовое тестирование. Тестирование проводят только гражданам с симптомами COVID-19, лицам, которые вернулись из-за границы, и тем, у кого был контакт с инфицированными.

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Руководитель исландской компании Decode Genetics доктор Кари Стефанссон, чья фирма бесплатно тестирует бессимптомных людей в Исландии и кто знаком с российскими данными и методами тестирования, подтвердил, что полученные результаты указывают на более высокий уровень заражения, чем говорится в официальной статистике

Минздрав России не ответил на запрос Reuters о комментарии