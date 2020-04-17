В Испании растет число умерших от COVID-19

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В Испании за сутки число умерших от COVID-19 составило 585 человек

В Испании за последние сутки число умерших от COVID-19 составило 585 человек, что на 34 человека больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает Reuters, информируют Экономические Новости.

Также сообщается, что за последние сутки количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось на 5 252 человек, а общее число инфицированных составило 188 068 человек

Напомним, в Испании начали ослаблять строгие карантинные меры, введенные 14 марта. В стране разрешили работать предприятиям некоторых секторов экономики, включая обрабатывающую промышленность. Однако большинство людей продолжает оставаться дома на карантине

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что США готовы к постепенному снятию карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19