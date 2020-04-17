Учёные обнаружили планету похожую на Землю, где может существовать жизнь
Учёные с помощью космического телескопа Kepler обнаружили экзопланету очень похожую на Землю. Астрономы предполагают, что на этой планете может существовать жизнь.
Результаты исследования ученые опубликовали в издании «The Astrophysical Journal Letters». , информирует enovosty.com/news.
Вновь обнаруженную планету назвали Kepler-1649c. Планета немного больше Земли и находится на расстоянии 300 световых лет от нашей планеты.
Экзопланета получает от своей звезды более 75% света, так же как и Земля получает свет и тепло от Солнца. Эти показатели свидетельствуют о том, что температура поверхность Kepler-1649c идентична температуре поверхности Земли.
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По мнению учёных из всех ранее исследованных 2681 экзопланет, планета «близнец» больше всего похожа на Землю.