Мировые цены на нефть начали расти
Мировые цены на нефть начали расти на фоне новостей об ослаблении карантинных мер в США и положительных результатах экспериментов по разработке вакцины от COVID-19
Мировые цены на нефть растут на фоне новостей об ослаблении карантинных мер в США. Об этом сообщает Reuters , информируют Экономические Новости.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 61 цент или 2,19% и составили 28,43 долл за баррель.
На стоимость нефти также повлияло решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Цены на нефть также увеличились на фоне данных о положительных результатах экспериментов по разработке вакцины от COVID-19.
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Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия как страна, председательствующая в G20, обязалась выделить $500 млн ряду организаций для поддержки глобальных усилий в противодействии пандемии коронавируса