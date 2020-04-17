Если учёные не разработают вакцину, карантин может продлиться до 2022 года, — учёные

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По мнению вирусологов из Школы общественного здравоохранения Университета Гарварда, пандемия коронавируса может повторно произойти еще раз до 2024 года, а это значит, что карантин может быть продлён вплоть до 2022 года.

По прежнему велика вероятность продления карантина до 2022 года, возможно с небольшими послаблениями и перерывами. Такой сценарий дальнейшего развития событий спрогнозировали учёные Гарвардского университета, в случае если вакцина против патогенного коронавируса не будет найдена, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, существует большая вероятность повторной пандемии COVID-19 до 2024 года, даже если эпидемия естественным путём пойдёт на спад. Такой прогноз базируется на том, что пока не ясно, возможно ли повторное заражение вирусом, вырабатывается ли иммунитет у человека к данному патогену и если иммунитет к вирусу вырабатывается, то на какой период времени.

Ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Гарварда предполагают, что если иммунитет к вирусу будет активным пять и более лет, то миру удасться избавится от вируса.

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ВОЗ, в свою очередь, считает, что победить коронавирусную пандемию удасться только с помощью вакцины, а карантин — это временная мера, которая поможет медицинским системам мира справится с наплывом пациентов, но не решает проблему в целом.