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Великобритания увеличит свой ядерный арсенал в полтора раза

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Великобритания собирается снять ограничения на количество ядерных боеголовок, находящихся на вооружении Королевских ВМС. Количество термоядерных зарядов для ракет британских подводных лодок будет увеличено со 180 до 260 - почти в полтора раза.

Об изменениях в военной политике Соединенного Королевства объявит его премьер-министр Борис Джонсон. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на данные Guardian.

В распоряжении издания оказались внешнеполитические и оборонные материалы, на которых будет основано выступления премьера. В документе говорится о перевооружении армии на 10 миллиардов фунтов стерлингов в ответ на предполагаемые угрозы со стороны Китая и России. Также в обзоре упоминается «реальная возможность» массированной террористической атаки: химической, бактериологической либо ядерной.

Увеличение количество ядерных боеголовок является «признанием изменения обстановки в сфере безопасности». При этом ядерный арсенал Великобритании останется «минимальным для того, чтобы гарантировать нашу безопасность и безопасность наших союзников», говорится в 100-страничном документе. Наблюдатели отмечают, что столь резкое расширения ядерного арсенала станет первым после почти 30-летнего постепенного разоружения, вызванного окончанием холодной войны.

Единственными носителями британского ядерного оружия являются четыре атомные подводные лодки типа Vanguard, базирующиеся на базе ВМС Клайд в Шотландии. Каждая субмарина может нести до 16 американских баллистических ракет Trident II, при этом британские МБР отличаются от тех, что стоят на вооружении ВМС США. Английские ракеты оснащены восемью термоядерными боевыми блоками собственной разработки мощностью до 150 килотонн каждый. Все ракеты взяты в аренду у США.

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Британия уже планирует к концу десятилетия получить возможность защищать свои интересы в космосе. Соединенное Королевство сформирует космическое командование, в 2022 начнет запускать спутники со строящегося в Шотландии космодрома, говорится в документе.


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