В Иране из тюрем выпустили 85 тысяч заключенных из-за коронавируса

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Власти Ирана освободили 85 тысяч заключенных из-за коронавируса

В Иране из-за коронавируса COVID-19 временно освободили из тюрем около 85 тысяч заключенных. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Иранские власти отметили, что 50% освобожденных преступников являются заключенными, преступления которых связаны с безопасностью. Также в иранских тюрьмах предпринимаются все необходимые меры для противостояния распространения коронавирусной инфекции.

В то же время, иранские власти не уточнили время возвращения заключенных обратно в тюрьму.

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Ранее сообщалось, что в Иране по состоянию на 17 марта умерли 853 человека, а инфицированы — 14 991 человек.