Associated Press: В ЕС хотят ввести «Digital Green Certificates»

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В ЕС хотят ввести «Digital Green Certificates», чтобы жители Евросоюза могли свободно путешествовать

Исполнительный орган Европейского Союза предложил ввести специальные сертификаты, которые позволят жителям ЕС свободно посещать страны, входящие в Евросоюз. Об этом информируют «Экономические Новости» со ссылкой на Associated Press

«Мы все хотим, чтобы начался туристический сезон…Туризм, а также культура и другие отрасли, зависящие от туризма, ужасно страдают. Мы говорим о десятках миллионов рабочих мест», — заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Журова.

Чтобы обеспечить участие всех стран-членов в программе, комиссия предложила бесплатно предоставить «Digital Green Certificates» жителям ЕС, которые могут доказать, что они были вакцинированы против COVID-19, а также тем, у кого был отрицательный результат теста на COVID-19 или которые могут доказать, что выздоровели.

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«Вакцинация не будет предварительным условием для поездки. Все граждане ЕС имеют фундаментальное право на свободное передвижение в ЕС, независимо от того, вакцинированы они или нет. Цифровой зеленый сертификат облегчит реализацию этого права…», — сообщили в Европейской комиссии.

Согласно данным, предоставленным Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, менее 5% европейских граждан прошли полную вакцинацию из-за задержек с доставкой и производством вакцин. В Европейской комиссии сообщают, что по-прежнему уверены, что могут достичь своей цели — вакцинировать 70% взрослого населения ЕС к концу лета.