В Британии число смертей от коронавируса за сутки увеличилось на 26%

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В Британии число смертей от коронавируса за сутки увеличилось на 26% и составило 67 человек

В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли еще 14 человек, в результате чего общее количество летальных исходов в стране достигло 67. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Британии за сутки выросло на 20% до 1950 человек — с 1543 в понедельник.

Представители Министерства здравоохранения Великобритании сообщили, что, по их мнению, фактическое число инфицированных может составлять от 5000 до 10 000 человек.