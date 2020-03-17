Появилась яркая карикатура Сергея Елкина, посвященная путинскому параду

Главная » Последние новости » Новости мира » Появилась яркая карикатура Сергея Елкина, посвященная путинскому параду Появилась яркая карикатура Сергея Елкина, посвященная путинскому параду

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Известный карикатурист Сергей Елкин высмеял амбициозное желание Путина видеть на параде в Москве всех мировых лидеров.

Обязательный гость на путинском параде

Между тем, в Кремле пока не рассматривают вариант отмены майского парада по случаю 75-летия Победы в Москве из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока нет. Подготовка продолжается. Следим за ситуацией», — ответил он на вопрос о возможной отмене мероприятия из-за распространения коронавируса.