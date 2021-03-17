Индия отказалась подписывать соглашение о сотрудничестве с США в области обороны

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Пентагон заявил, что Индия в ближайшее время не будет подписывать какое-либо соглашение о сотрудничестве в области обороны с Соединенными Штатами.

«Индия не собирается подписывать с нами договор о взаимной обороне в ближайшее время, но они являются основным оборонным партнером Соединенных Штатов, и они пытаются стать более совместимыми с военными США в их военных возможностях, их командовании и контроле, и обмене информацией», — сказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

В октябре прошлого года США подписали договор о совместном использовании спутниковых данных BECA с Индией. Базовое соглашение об обмене и сотрудничестве (BECA) направлено на противодействие растущей мощи Китая в регионе. Это даст Индии возможность внимательно следить за передвижениями китайской армии и военных кораблей в Индийском океане.

Лучшее оружие, которое может быть — это сеть союзников и партнеров США. По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны, в отличие от Европы, где НАТО и Европейский союз приучили страны к многостороннему сотрудничеству, в Индо-Тихоокеанском регионе нет такой архитектуры.

Это важно, потому что регион настолько обширен и разнообразен, что ни одна страна не может сделать это в одиночку. Соединенным Штатам понадобятся союзники и партнеры.

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Во вчерашнем заявлении Пентагон заявил: «Поведение Китая в регионе — от боевых действий с Индией на линии контроля до активизации усилий и патрулирования в регионе Индийского океана — вызывает беспокойство в Индии».