«Фишка дальше не идет»: Как коронавирус ударит по Трампу

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Дональд Трамп отказывается брать на себя ответственность за распространение коронавируса в США

Американский президент Дональд Трамп не хочет брать ответственность за распространение коронавируса COVID-19 в Соединенных Штатах Америки. Такой расклад влечёт за собой сильное недовольство в обществе. В частности, из-за того что эпидемия не может не коснуться экономики страны, а именно на этой волне Трамп и выехал на выборах, информирует enovosty.com/news.

Одна из ключевых причин проголосовать за нынешнего президента заключалась в том, что он обещал взрывной темп экономического развития, который был зафиксирован в 2017 году. Пандемия коронавируса наносит сильный удар по экономике мира и, конечно же, США. Это может настолько подорвать доверие к Дональду Трампу, что шансы быть переизбранным на следующих выборах буквально тают на глазах. К тому же, общество может обвинить главу Белого дома в том, что он очень медленно реагирует на нынешнюю ситуацию, которая приведёт к экономическому падению.

Дональд Трамп уже заявил о том, что не несёт ответственность за эпидемию коронавируса. Вместе с тем, жители США помнять знаменитую фразу бывшего президента Гарри Трумана, который говорил the buck stops here (фраза из покера «фишка далее не идёт»). Эти «крылатые» слова в устах бывшего американского лидера значили, что нельзя перекладывать ответственность на других. В нынешней ситуации Дональд Трамп также не имеет никакого права отворачиваться от вызовов этого непростого времени.

Отметим, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о том, что эпидемия коронавируса должна закончиться в США уже к июлю-августу этого года.

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