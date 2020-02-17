Впервые за 22 дня Ким Чен Ын появился на публике, чтобы почтить память своего отца

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Он посетил национальный мавзолей и отметил годовщину рождения покойного лидера Ким Чен Ира.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын впервые за 22 дня появился на публике. Столь долгое отсутствие правителя перед людьми можно объяснить страхом перед заражением коронавирусом, информирует enovosty.com/news.

Он посетил национальный мавзолей и отметил годовщину рождения покойного лидера Ким Чен Ира.

Он воздал должное статуе бывшего лидера в Кымсусанском дворце Солнца в Пхеньяне. Это было его первое появление на публике после присутствия на праздновании Нового года по лунному календарю 25 января.

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День рождения покойного лидера Ким Чен Ира, 16 февраля, является национальным праздником, отмечаемым как День Сияющей Звезды.

К мавзолею Кима сопровождали высокопоставленные партийные чиновники, в том числе Цой Рён Хэ, глава Президиума Верховного Народного Собрания, и Пак Бон Дю, заместитель председателя Комиссии по государственным делам.

Северная Корея еще не подтвердила ни одного случая коронавируса, но государственные СМИ сообщили, что правительство продлевает срок карантина до 30 дней для людей с симптомами.

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Между тем все правительственные учреждения и иностранцы, проживающие в стране, должны были подчиняться «безоговорочно».

Говорят, что Северная Корея проявила безжалостный подход к борьбе с коронавирусом.

На прошлой неделе сообщалось, что чиновник, который недавно вернулся из Китая и был помещен в карантин, был казнен за несоблюдение указаний, совершив поездку в общественные бани. Официальное подтверждение этого случая не поступало.

Другой чиновник, который работал в Агентстве национальной безопасности страны, был понижен в должности до работы на ферме, потому что он скрыл недавнюю поездку в Китай.

Источник: Mirror